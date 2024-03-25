https://ria.ru/20240325/gololeditsa-1935718317.html

Москвичей призвали быть аккуратными из-за гололедицы в ночь на вторник

Москвичей призвали быть аккуратными из-за гололедицы в ночь на вторник - РИА Новости, 25.03.2024

Москвичей призвали быть аккуратными из-за гололедицы в ночь на вторник

Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:04

2024-03-25T18:04

2024-03-25T18:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 00.00 26 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240325/tekhnika-1935586928.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва