https://ria.ru/20240325/gololeditsa-1935718317.html
Москвичей призвали быть аккуратными из-за гололедицы в ночь на вторник
Москвичей призвали быть аккуратными из-за гололедицы в ночь на вторник - РИА Новости, 25.03.2024
Москвичей призвали быть аккуратными из-за гололедицы в ночь на вторник
Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:04
2024-03-25T18:04
2024-03-25T18:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 00.00 26 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240325/tekhnika-1935586928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Москва