https://ria.ru/20240325/geroizm-1935558540.html

Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму

Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму - РИА Новости, 25.03.2024

Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму

Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуc сити холле", намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:08

2024-03-25T01:08

2024-03-25T01:09

владимир путин

россия

украина

крокус

госдума рф

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуc сити холле", намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Она обратила внимание, что среди этих героев - Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Донсков, а также другие ребята. "Друзья! Узнаю всё больше имён тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в "Крокусе". Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", - написала Останина в своём Telegram-канале. Депутат ГД заочно выразила им благодарность за отвагу. Ранее депутаты ГД обратили внимание на героические поступки юношей, среди них были работники гардеробной Ислам Халилов и Артём Донсков. Парламентарии также сообщали о намерении ответить их за отвагу. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935558231.html

https://ria.ru/20240325/razgovor_o_vazhnom-1935555402.html

https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html

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владимир путин, россия, украина, крокус, госдума рф, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф)