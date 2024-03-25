https://ria.ru/20240325/geroizm-1935558540.html
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму - РИА Новости, 25.03.2024
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму
Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуc сити холле", намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T01:08
2024-03-25T01:08
2024-03-25T01:09
владимир путин
россия
украина
крокус
госдума рф
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуc сити холле", намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Она обратила внимание, что среди этих героев - Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Донсков, а также другие ребята. "Друзья! Узнаю всё больше имён тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в "Крокусе". Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", - написала Останина в своём Telegram-канале. Депутат ГД заочно выразила им благодарность за отвагу. Ранее депутаты ГД обратили внимание на героические поступки юношей, среди них были работники гардеробной Ислам Халилов и Артём Донсков. Парламентарии также сообщали о намерении ответить их за отвагу. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935558231.html
https://ria.ru/20240325/razgovor_o_vazhnom-1935555402.html
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владимир путин, россия, украина, крокус, госдума рф, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф)
Владимир Путин, Россия, Украина, Крокус, Госдума РФ, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ)
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму
Депутат Останина: молодых ребят, проявивших героизм в "Крокусе", пригласят в ГД
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуc сити холле", намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
Она обратила внимание, что среди этих героев - Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Донсков, а также другие ребята.
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"Друзья! Узнаю всё больше имён тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в "Крокусе". Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", - написала Останина в своём Telegram-канале.
Депутат ГД заочно выразила им благодарность за отвагу.
Ранее депутаты ГД обратили внимание на героические поступки юношей, среди них были работники гардеробной Ислам Халилов и Артём Донсков. Парламентарии также сообщали о намерении ответить их за отвагу.
В школах пройдут "Разговоры о важном", посвященные теракту в "Крокусе"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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