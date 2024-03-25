Рейтинг@Mail.ru
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 25.03.2024 (обновлено: 01:09 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/geroizm-1935558540.html
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму - РИА Новости, 25.03.2024
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму
Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуc сити холле", намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T01:08
2024-03-25T01:09
владимир путин
россия
украина
крокус
госдума рф
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935526076_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_4a8633177d30b95858fd2c1042bf4490.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуc сити холле", намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Она обратила внимание, что среди этих героев - Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Донсков, а также другие ребята. "Друзья! Узнаю всё больше имён тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в "Крокусе". Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", - написала Останина в своём Telegram-канале. Депутат ГД заочно выразила им благодарность за отвагу. Ранее депутаты ГД обратили внимание на героические поступки юношей, среди них были работники гардеробной Ислам Халилов и Артём Донсков. Парламентарии также сообщали о намерении ответить их за отвагу. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935558231.html
https://ria.ru/20240325/razgovor_o_vazhnom-1935555402.html
https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html
https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935526076_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_fddeceb3242dbe5e5ed68af4f78d8994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, крокус, госдума рф, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф)
Владимир Путин, Россия, Украина, Крокус, Госдума РФ, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ)
Проявивших героизм в "Крокусе" молодых ребят пригласят в Госдуму

Депутат Останина: молодых ребят, проявивших героизм в "Крокусе", пригласят в ГД

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинПроекция "Летят журавли" на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Проекция "Летят журавли" на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в "Крокуc сити холле", намерены пригласить в Госдуму, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
Она обратила внимание, что среди этих героев - Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Донсков, а также другие ребята.
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокусе" собрал общество в могучий кулак, заявила Симоньян
01:07
"Друзья! Узнаю всё больше имён тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в "Крокусе". Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", - написала Останина в своём Telegram-канале.
Депутат ГД заочно выразила им благодарность за отвагу.
Ранее депутаты ГД обратили внимание на героические поступки юношей, среди них были работники гардеробной Ислам Халилов и Артём Донсков. Парламентарии также сообщали о намерении ответить их за отвагу.
Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В школах пройдут "Разговоры о важном", посвященные теракту в "Крокусе"
00:40
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Акция Журавли в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей
00:06
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"
Вчера, 22:54
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаКрокусГосдума РФМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала