Рейтинг@Mail.ru
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город" - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935695442.html
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город"
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город" - РИА Новости, 25.03.2024
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город"
Порядка 350 человек эвакуировали из торгового центра "Город" на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании" здания, рассказал РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:19
2024-03-25T16:19
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569281058_0:232:2819:1818_1920x0_80_0_0_d153cf88f7da341a175beacf0ae15022.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Порядка 350 человек эвакуировали из торгового центра "Город" на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании" здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Силовики проводят проверку торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов после угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, из торгового центра эвакуировали около 350 человек. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569281058_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_301be7d0e12246864c6b631fe404163e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город"

Около 350 человек эвакуировали из ТЦ Город в Москве из-за звонка о "минировании"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗакрытые павильоны в торговом центре "Город" в Москве
Закрытые павильоны в торговом центре Город в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Закрытые павильоны в торговом центре "Город" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Порядка 350 человек эвакуировали из торгового центра "Город" на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании" здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Силовики проводят проверку торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов после угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из торгового центра эвакуировали около 350 человек.
Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Москве после звонка о "минировании" эвакуировали ТРЦ
Вчера, 14:11
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала