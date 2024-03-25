https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935695442.html

В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город"

В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город" - РИА Новости, 25.03.2024

В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город"

Порядка 350 человек эвакуировали из торгового центра "Город" на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании" здания, рассказал РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:19

2024-03-25T16:19

2024-03-25T16:19

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Порядка 350 человек эвакуировали из торгового центра "Город" на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании" здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Силовики проводят проверку торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов после угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, из торгового центра эвакуировали около 350 человек. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия