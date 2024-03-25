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В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра - РИА Новости, 25.03.2024
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15:31 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935679511.html
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра - РИА Новости, 25.03.2024
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра
Посетителей и арендаторов торговых площадей ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга в понедельник днем эвакуировали из-за угрозы... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:31
2024-03-25T15:31
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Посетителей и арендаторов торговых площадей ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга в понедельник днем эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в администрации ТЦ. "Примерно с половины третьего дня эвакуированы все арендаторы и посетители. На место вызваны специальные службы, включая кинологов", – сказала собеседница агентства. По ее словам, эвакуация началась после анонимного звонка. Накануне в Петербурге эвакуировали посетителей торгового комплекса "Лондон Молл" в Невском районе.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра

Посетителей ТЦ "Пассаж" в Петербурге эвакуировали из-за угрозы "минирования"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Посетителей и арендаторов торговых площадей ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга в понедельник днем эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в администрации ТЦ.
«
"Примерно с половины третьего дня эвакуированы все арендаторы и посетители. На место вызваны специальные службы, включая кинологов", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, эвакуация началась после анонимного звонка.
Накануне в Петербурге эвакуировали посетителей торгового комплекса "Лондон Молл" в Невском районе.
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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