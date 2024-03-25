https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935679511.html

В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра

В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра - РИА Новости, 25.03.2024

В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра

Посетителей и арендаторов торговых площадей ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга в понедельник днем эвакуировали из-за угрозы... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:31

2024-03-25T15:31

2024-03-25T15:31

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Посетителей и арендаторов торговых площадей ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга в понедельник днем эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в администрации ТЦ. "Примерно с половины третьего дня эвакуированы все арендаторы и посетители. На место вызваны специальные службы, включая кинологов", – сказала собеседница агентства. По ее словам, эвакуация началась после анонимного звонка. Накануне в Петербурге эвакуировали посетителей торгового комплекса "Лондон Молл" в Невском районе.

https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург