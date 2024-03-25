https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935679511.html
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра - РИА Новости, 25.03.2024
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра
Посетителей и арендаторов торговых площадей ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга в понедельник днем эвакуировали из-за угрозы... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:31
2024-03-25T15:31
2024-03-25T15:31
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430793_0:119:3140:1885_1920x0_80_0_0_35e2f31c1eb7ccf16ef34b8ca7c30886.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Посетителей и арендаторов торговых площадей ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга в понедельник днем эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в администрации ТЦ. "Примерно с половины третьего дня эвакуированы все арендаторы и посетители. На место вызваны специальные службы, включая кинологов", – сказала собеседница агентства. По ее словам, эвакуация началась после анонимного звонка. Накануне в Петербурге эвакуировали посетителей торгового комплекса "Лондон Молл" в Невском районе.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430793_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d93e416d9ef6424e1b27b50420afe35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра
Посетителей ТЦ "Пассаж" в Петербурге эвакуировали из-за угрозы "минирования"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Посетителей и арендаторов торговых площадей ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга в понедельник днем эвакуировали из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в администрации ТЦ.
«
"Примерно с половины третьего дня эвакуированы все арендаторы и посетители. На место вызваны специальные службы, включая кинологов", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, эвакуация началась после анонимного звонка.
Накануне в Петербурге эвакуировали посетителей торгового комплекса "Лондон Молл" в Невском районе.