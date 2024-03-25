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Эстонский министр рассказал о помощи Украине с закупкой оружия - РИА Новости, 25.03.2024
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https://ria.ru/20240325/estoniya-1935634574.html
Эстонский министр рассказал о помощи Украине с закупкой оружия
Эстонский министр рассказал о помощи Украине с закупкой оружия - РИА Новости, 25.03.2024
Эстонский министр рассказал о помощи Украине с закупкой оружия
Эстония помогает украинской армии закупать оружие и технику на мировых оружейных рынках, сообщил в понедельник министр обороны Ханно Певкур изданию Postimees. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:53
2024-03-25T12:53
специальная военная операция на украине
украина
эстония
ханно певкур
в мире
вооруженные силы украины
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мар - РИА Новости. Эстония помогает украинской армии закупать оружие и технику на мировых оружейных рынках, сообщил в понедельник министр обороны Ханно Певкур изданию Postimees. По его словам, между министерствами обороны Эстонии и Украины существует договоренность о том, что Эстония будет помогать украинцам в деятельности по закупкам оружия. "Мы занимаемся закупками для Украины. Все делается на деньги Украины. С нашей стороны закупки, запрошенные Украиной, организует центр оборонных инвестиций, действующий в структуре министерства обороны. У центра есть необходимые контакты в мире для закупок", - сказал Певкур, посетивший Киев на прошлой неделе. Глава минобороны пояснил, зачем Украине нужна такая посредническая деятельность со стороны Эстонии. "Украина с помощью Эстонии может получать все быстрее и проще. Если говорить еще определеннее, то Украине просто сейчас есть чем заняться помимо оформления документов о закупках. У них есть деньги, им что-то нужно, и мы помогаем им это получить", - подчеркнул Певкур. Министр не стал говорить о том, какие системы вооружения Эстония помогает Украине закупить за рубежом, а также о финансовых объемах закупок. "Была договоренность не публиковать информацию об этом", - добавил он. Певкур отметил, что Эстония - одна из немногих стран, к которым Украина обратилась за помощью в закупках. "У нас очень хорошая команда, которая занимается этими закупками. У нас очень хорошие связи по всему миру. У нас есть возможность все согласовать и доставить, и логистика очень хорошая", - заверил министр.- Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html
https://ria.ru/20240313/voennye-1932822333.html
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932729253.html
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украина, эстония, ханно певкур, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Эстония, Ханно Певкур, В мире, Вооруженные силы Украины
Эстонский министр рассказал о помощи Украине с закупкой оружия

Певкур: Эстония помогает Украине закупать оружие и технику на мировых рынках

© РИА Новости / Елена ИсайкинаГорода мира. Таллин. Эстония
Города мира. Таллин. Эстония - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Елена Исайкина
Города мира. Таллин. Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мар - РИА Новости. Эстония помогает украинской армии закупать оружие и технику на мировых оружейных рынках, сообщил в понедельник министр обороны Ханно Певкур изданию Postimees.
По его словам, между министерствами обороны Эстонии и Украины существует договоренность о том, что Эстония будет помогать украинцам в деятельности по закупкам оружия.
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"Мы занимаемся закупками для Украины. Все делается на деньги Украины. С нашей стороны закупки, запрошенные Украиной, организует центр оборонных инвестиций, действующий в структуре министерства обороны. У центра есть необходимые контакты в мире для закупок", - сказал Певкур, посетивший Киев на прошлой неделе.
Глава минобороны пояснил, зачем Украине нужна такая посредническая деятельность со стороны Эстонии. "Украина с помощью Эстонии может получать все быстрее и проще. Если говорить еще определеннее, то Украине просто сейчас есть чем заняться помимо оформления документов о закупках. У них есть деньги, им что-то нужно, и мы помогаем им это получить", - подчеркнул Певкур.
Министр не стал говорить о том, какие системы вооружения Эстония помогает Украине закупить за рубежом, а также о финансовых объемах закупок. "Была договоренность не публиковать информацию об этом", - добавил он.
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Певкур отметил, что Эстония - одна из немногих стран, к которым Украина обратилась за помощью в закупках. "У нас очень хорошая команда, которая занимается этими закупками. У нас очень хорошие связи по всему миру. У нас есть возможность все согласовать и доставить, и логистика очень хорошая", - заверил министр.-
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЭстонияХанно ПевкурВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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