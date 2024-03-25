https://ria.ru/20240325/es-1935658423.html

В ЕС не исключили возобновления сотрудничества с Россией по безопасности

В ЕС не исключили возобновления сотрудничества с Россией по безопасности - РИА Новости, 25.03.2024

В ЕС не исключили возобновления сотрудничества с Россией по безопасности

ЕС остановил сотрудничество с РФ из-за конфликта на Украине, но не исключает его возобновления в принципе, заявил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:22

2024-03-25T14:22

2024-03-25T14:42

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

евросоюз

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. ЕС остановил сотрудничество с РФ из-за конфликта на Украине, но не исключает его возобновления в принципе, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано."ЕС приостановил всякое сотрудничество с РФ… Но при этом мы четко осудили произошедшее в Москве, для нас это очевидный террористический акт. Если Россия обратится с заслуживающим доверие предложением, которое бы было основано на соблюдении международных правил, то ЕС, вероятно, не откажет", - сказал Стано, отвечая на вопрос о возобновлении сотрудничества по борьбе с терроризмом на фоне теракта в России.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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в мире, россия, евросоюз, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)