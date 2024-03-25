https://ria.ru/20240325/elektrichki-1935686581.html

МЖД объяснила приостановку движения на участке Реутово-Железнодорожная

МЖД объяснила приостановку движения на участке Реутово-Железнодорожная - РИА Новости, 25.03.2024

МЖД объяснила приостановку движения на участке Реутово-Железнодорожная

Движение электричек на участке Реутово-Железнодорожная в Московской области приостанавливалось в понедельник днем на время работы правоохранителей, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:46

2024-03-25T15:46

2024-03-25T15:46

происшествия

московская область (подмосковье)

ржд

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Движение электричек на участке Реутово-Железнодорожная в Московской области приостанавливалось в понедельник днем на время работы правоохранителей, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "На период работы правоохранительных органов, 13.25 до 13.39, движение было временно приостановлено. В связи с этим были задержаны в пути две электрички до Фрязево, в обратном направлении они также отправятся с отклонением от графика", - говорится в сообщении МЖД в понедельник. Отмечается, что в настоящее время движение поездов на участке Реутово-Железнодорожная осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20240321/puteprovody-1934746270.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), ржд