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МЖД объяснила приостановку движения на участке Реутово-Железнодорожная - РИА Новости, 25.03.2024
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15:46 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/elektrichki-1935686581.html
МЖД объяснила приостановку движения на участке Реутово-Железнодорожная
МЖД объяснила приостановку движения на участке Реутово-Железнодорожная - РИА Новости, 25.03.2024
МЖД объяснила приостановку движения на участке Реутово-Железнодорожная
Движение электричек на участке Реутово-Железнодорожная в Московской области приостанавливалось в понедельник днем на время работы правоохранителей, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:46
2024-03-25T15:46
происшествия
московская область (подмосковье)
ржд
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Движение электричек на участке Реутово-Железнодорожная в Московской области приостанавливалось в понедельник днем на время работы правоохранителей, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "На период работы правоохранительных органов, 13.25 до 13.39, движение было временно приостановлено. В связи с этим были задержаны в пути две электрички до Фрязево, в обратном направлении они также отправятся с отклонением от графика", - говорится в сообщении МЖД в понедельник. Отмечается, что в настоящее время движение поездов на участке Реутово-Железнодорожная осуществляется в штатном режиме.
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происшествия, московская область (подмосковье), ржд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), РЖД
МЖД объяснила приостановку движения на участке Реутово-Железнодорожная

МЖД: на участке Реутово-Железнодорожная в Подмосковье работали спецслужбы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажир у пригородной электрички в Москве
Пассажир у пригородной электрички в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажир у пригородной электрички в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Движение электричек на участке Реутово-Железнодорожная в Московской области приостанавливалось в понедельник днем на время работы правоохранителей, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"На период работы правоохранительных органов, 13.25 до 13.39, движение было временно приостановлено. В связи с этим были задержаны в пути две электрички до Фрязево, в обратном направлении они также отправятся с отклонением от графика", - говорится в сообщении МЖД в понедельник.
Отмечается, что в настоящее время движение поездов на участке Реутово-Железнодорожная осуществляется в штатном режиме.
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