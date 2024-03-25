https://ria.ru/20240325/el-dabaa-1935638446.html

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, сообщили в Египте

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, сообщили в Египте - РИА Новости, 25.03.2024

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, сообщили в Египте

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" с российским участием идет в соответствии с графиком, установку ловушек расплава в третьем и четвертом энергоблоках планируется... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:09

2024-03-25T13:09

2024-03-25T13:09

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

египет

россия

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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" с российским участием идет в соответствии с графиком, установку ловушек расплава в третьем и четвертом энергоблоках планируется завершить в 2024 году, сообщил РИА Новости председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Саид Ахмед Эль-Вакиль. "В этом году мы установим ловушки расплава в третьем и четвертом энергоблоках. Работа идет в соответствии с графиком", - сказал собеседник агентства на полях "Атомэкспо". Он добавил, что строители ведут "усиленную работу" над возведением защитной оболочки первого энергоблока. "У нас есть интерконнекторы с другими странами: Ливией, Суданом… Это электричество можно экспортировать в другие государства. Возможность есть", - рассказал Эль-Вакиль. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция и особенный проект для "Росатома" - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте. В 2022 году началось строительство энергоблоков №№1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. А в 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".

https://ria.ru/20240123/as-sisi-1922970065.html

https://ria.ru/20240219/aes-1928135792.html

https://ria.ru/20240123/aes-1922752724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, египет, россия