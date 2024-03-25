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Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, сообщили в Египте - РИА Новости, 25.03.2024
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13:09 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/el-dabaa-1935638446.html
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, сообщили в Египте
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, сообщили в Египте - РИА Новости, 25.03.2024
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, сообщили в Египте
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" с российским участием идет в соответствии с графиком, установку ловушек расплава в третьем и четвертом энергоблоках планируется... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:09
2024-03-25T13:09
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
египет
россия
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" с российским участием идет в соответствии с графиком, установку ловушек расплава в третьем и четвертом энергоблоках планируется завершить в 2024 году, сообщил РИА Новости председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Саид Ахмед Эль-Вакиль. "В этом году мы установим ловушки расплава в третьем и четвертом энергоблоках. Работа идет в соответствии с графиком", - сказал собеседник агентства на полях "Атомэкспо". Он добавил, что строители ведут "усиленную работу" над возведением защитной оболочки первого энергоблока. "У нас есть интерконнекторы с другими странами: Ливией, Суданом… Это электричество можно экспортировать в другие государства. Возможность есть", - рассказал Эль-Вакиль. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция и особенный проект для "Росатома" - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте. В 2022 году началось строительство энергоблоков №№1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. А в 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
https://ria.ru/20240123/as-sisi-1922970065.html
https://ria.ru/20240219/aes-1928135792.html
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аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, египет, россия
АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Египет, Россия
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, сообщили в Египте

Глава Управления по АЭС Египта: строительство "Эль-Дабаа" идет по графику

© Фото : РосатомПлощадка будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Росатом
Площадка будущей АЭС "Эль-Дабаа". Архивное фото
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" с российским участием идет в соответствии с графиком, установку ловушек расплава в третьем и четвертом энергоблоках планируется завершить в 2024 году, сообщил РИА Новости председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Саид Ахмед Эль-Вакиль.
"В этом году мы установим ловушки расплава в третьем и четвертом энергоблоках. Работа идет в соответствии с графиком", - сказал собеседник агентства на полях "Атомэкспо". Он добавил, что строители ведут "усиленную работу" над возведением защитной оболочки первого энергоблока.
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"У нас есть интерконнекторы с другими странами: Ливией, Суданом… Это электричество можно экспортировать в другие государства. Возможность есть", - рассказал Эль-Вакиль.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
Это первая для Египта атомная станция и особенный проект для "Росатома" - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.
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В 2022 году началось строительство энергоблоков №№1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. А в 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
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АЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреЕгипетРоссия
 
 
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