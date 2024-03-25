https://ria.ru/20240325/dzhankoy-1935734103.html
Движение через пункт пропуска Джанкой возобновили
Движение через пункт пропуска Джанкой возобновили - РИА Новости, 25.03.2024
Движение через пункт пропуска Джанкой возобновили
Пункт пропуска Джанкой на севере Крыма открыт для движения транспорта через 15 минут после приостановки, сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:47
2024-03-25T18:47
2024-03-25T18:47
специальная военная операция на украине
джанкой
херсонская область
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Пункт пропуска Джанкой на севере Крыма открыт для движения транспорта через 15 минут после приостановки, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и республикой Крым. Ракетная опасность была объявлена в Херсонской области, пункт пропуска Джанкой временно перекрыт для проезда автотранспорта в понедельник в 17.43 мск "Движение через пункт пропуска Джанкой возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
джанкой
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Джанкой, Херсонская область , Республика Крым, Происшествия
Движение через пункт пропуска Джанкой возобновили
Пункт пропуска Джанкой на севере Крыма открыли для движения транспорта