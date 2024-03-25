https://ria.ru/20240325/dzhankoy-1935734103.html

Движение через пункт пропуска Джанкой возобновили

Движение через пункт пропуска Джанкой возобновили - РИА Новости, 25.03.2024

Движение через пункт пропуска Джанкой возобновили

Пункт пропуска Джанкой на севере Крыма открыт для движения транспорта через 15 минут после приостановки, сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:47

2024-03-25T18:47

2024-03-25T18:47

специальная военная операция на украине

джанкой

херсонская область

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Пункт пропуска Джанкой на севере Крыма открыт для движения транспорта через 15 минут после приостановки, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и республикой Крым. Ракетная опасность была объявлена в Херсонской области, пункт пропуска Джанкой временно перекрыт для проезда автотранспорта в понедельник в 17.43 мск "Движение через пункт пропуска Джанкой возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

джанкой

херсонская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джанкой, херсонская область , республика крым, происшествия