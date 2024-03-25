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В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП - РИА Новости, 25.03.2024
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16:42 25.03.2024 (обновлено: 16:47 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/dtp-1935700379.html
В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП
В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП - РИА Новости, 25.03.2024
В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП
Три женщины и три ребенка пострадали в результате столкновения между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:42
2024-03-25T16:47
происшествия
омск
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авто
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ОМСК 25 мар - РИА Новости. Три женщины и три ребенка пострадали в результате столкновения между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, около 16.00 (13.00 мск) в Центральном округе Омска в районе дома №48 по улице Орджоникидзе машина скорой помощи Volkswagen, двигаясь с включенными звуковой и световой сигнализацией, выехала на красный свет светофора и врезалась в легковую Toyota. "От удара транспорт медицинской службы опрокинулся… В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажирам кареты скорой помощи (трем женщинам и троим детям)", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html
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происшествия, омск, volkswagen group, volkswagen touareg, toyota corolla, авто
Происшествия, Омск, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Toyota Corolla, Авто
В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП

В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП, пострадали шесть человек

© Фото : Омская полиция/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске. 25 марта 2024
Место ДТП, где произошло столкновение между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Омская полиция/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске. 25 марта 2024
Читать ria.ru в
ОМСК 25 мар - РИА Новости. Три женщины и три ребенка пострадали в результате столкновения между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 16.00 (13.00 мск) в Центральном округе Омска в районе дома №48 по улице Орджоникидзе машина скорой помощи Volkswagen, двигаясь с включенными звуковой и световой сигнализацией, выехала на красный свет светофора и врезалась в легковую Toyota.
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ПроисшествияОмскVolkswagen GroupVolkswagen TouaregToyota CorollaАвто
 
 
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