https://ria.ru/20240325/dtp-1935700379.html

В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП

В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП - РИА Новости, 25.03.2024

В Омске машина скорой помощи перевернулась в ДТП

Три женщины и три ребенка пострадали в результате столкновения между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:42

2024-03-25T16:42

2024-03-25T16:47

происшествия

омск

volkswagen group

volkswagen touareg

toyota corolla

авто

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ОМСК 25 мар - РИА Новости. Три женщины и три ребенка пострадали в результате столкновения между легковым автомобилем и каретой скорой помощи в Омске, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, около 16.00 (13.00 мск) в Центральном округе Омска в районе дома №48 по улице Орджоникидзе машина скорой помощи Volkswagen, двигаясь с включенными звуковой и световой сигнализацией, выехала на красный свет светофора и врезалась в легковую Toyota. "От удара транспорт медицинской службы опрокинулся… В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажирам кареты скорой помощи (трем женщинам и троим детям)", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html

https://ria.ru/20240325/gonki-1935648856.html

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происшествия, омск, volkswagen group, volkswagen touareg, toyota corolla, авто