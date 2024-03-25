https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html

В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую и снова попал в аварию

В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую и снова попал в аварию - РИА Новости, 25.03.2024

В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую и снова попал в аварию

Совершивший ДТП житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри, но вскоре столкнулся с... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:06

2024-03-25T15:06

2024-03-25T15:16

происшествия

ярославская область

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935672551_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_ab9296bf31ccc4de0058ba0f7dbe61b8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Совершивший ДТП житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри, но вскоре столкнулся с грузовиком, в итоге три человека госпитализированы, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. ДТП произошло у поселка Туношна в Ярославском районе. "По предварительной информации, 44-летний местный житель, управляя автомобилем "Лада Веста", совершил ДТП, в результате которого пострадала пассажирка транспортного средства. Когда бригада скорой оказывала женщине медицинскую помощь, виновник ДТП угнал автомобиль скорой помощи и совершил столкновение с грузовым автомобилем", - сообщает областная прокуратура. Уточняется, что прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). "Трое пассажиров автомобиля ГАЗ (автомобиль скорой помощи – ред.), двое из которых медицинские работники, доставлены в медицинское учреждение", - информирует УМВД по Ярославской области. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что медики оказывали помощь пострадавшей внутри автомобиля скорой, когда виновник ДТП угнал его. Сам он не пострадал, уточнил собеседник.

https://ria.ru/20240325/gonki-1935648856.html

https://ria.ru/20240302/passazhir-1930722865.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, авто