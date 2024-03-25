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В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую и снова попал в аварию
В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую и снова попал в аварию - РИА Новости, 25.03.2024
В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую и снова попал в аварию
Совершивший ДТП житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри, но вскоре столкнулся с... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:06
2024-03-25T15:06
2024-03-25T15:16
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Совершивший ДТП житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри, но вскоре столкнулся с грузовиком, в итоге три человека госпитализированы, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. ДТП произошло у поселка Туношна в Ярославском районе. "По предварительной информации, 44-летний местный житель, управляя автомобилем "Лада Веста", совершил ДТП, в результате которого пострадала пассажирка транспортного средства. Когда бригада скорой оказывала женщине медицинскую помощь, виновник ДТП угнал автомобиль скорой помощи и совершил столкновение с грузовым автомобилем", - сообщает областная прокуратура. Уточняется, что прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). "Трое пассажиров автомобиля ГАЗ (автомобиль скорой помощи – ред.), двое из которых медицинские работники, доставлены в медицинское учреждение", - информирует УМВД по Ярославской области. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что медики оказывали помощь пострадавшей внутри автомобиля скорой, когда виновник ДТП угнал его. Сам он не пострадал, уточнил собеседник.
https://ria.ru/20240325/gonki-1935648856.html
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происшествия, ярославская область, авто
Происшествия, Ярославская область, Авто
В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую и снова попал в аварию
В Ярославской области мужчина после ДТП угнал скорую с медиками
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Совершивший ДТП житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри, но вскоре столкнулся с грузовиком, в итоге три человека госпитализированы, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура.
ДТП произошло у поселка Туношна в Ярославском районе.
"По предварительной информации, 44-летний местный житель, управляя автомобилем "Лада Веста", совершил ДТП, в результате которого пострадала пассажирка транспортного средства. Когда бригада скорой оказывала женщине медицинскую помощь, виновник ДТП угнал автомобиль скорой помощи и совершил столкновение с грузовым автомобилем", - сообщает областная прокуратура.
Уточняется, что прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
"Трое пассажиров автомобиля ГАЗ (автомобиль скорой помощи – ред.), двое из которых медицинские работники, доставлены в медицинское учреждение", - информирует УМВД по Ярославской области.
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что медики оказывали помощь пострадавшей внутри автомобиля скорой, когда виновник ДТП угнал его. Сам он не пострадал, уточнил собеседник.