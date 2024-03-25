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В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка - РИА Новости, 25.03.2024
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13:18 25.03.2024 (обновлено: 13:26 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/dtp-1935641496.html
В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка
В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка - РИА Новости, 25.03.2024
В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка
Два человека пострадали при столкновении бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, сообщило ГУМВД России по региону. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:18
2024-03-25T13:26
происшествия
ростовская область
hyundai creta
россия
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, сообщило ГУМВД России по региону. Авария произошла в понедельник на 1-м километре автодороги "Северный обход г. Ростова-на-Дону". По предварительным данным, водитель иномарки 1994 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом. От удара фура потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в бензовоз "Камаз". "В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение граждане, управлявшие автомобилем Hyundai Accent и бензовозом", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20240324/dtp-1935423960.html
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происшествия, ростовская область, hyundai creta, россия, авто
Происшествия, Ростовская область, Hyundai Creta, Россия, Авто
В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка

В Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП

© Фото : УГИБДД по Ростовской областиМесто ДТП, где произошло столкновение бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области. 25 марта 2024
Место ДТП, где произошло столкновение бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : УГИБДД по Ростовской области
Место ДТП, где произошло столкновение бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области. 25 марта 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, сообщило ГУМВД России по региону.
Авария произошла в понедельник на 1-м километре автодороги "Северный обход г. Ростова-на-Дону".
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По предварительным данным, водитель иномарки 1994 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом. От удара фура потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в бензовоз "Камаз".
"В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение граждане, управлявшие автомобилем Hyundai Accent и бензовозом", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники полиции.
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ПроисшествияРостовская областьHyundai CretaРоссияАвто
 
 
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