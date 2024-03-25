https://ria.ru/20240325/dtp-1935641496.html

В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка

В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка - РИА Новости, 25.03.2024

В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка

Два человека пострадали при столкновении бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, сообщило ГУМВД России по региону. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:18

2024-03-25T13:18

2024-03-25T13:26

происшествия

ростовская область

hyundai creta

россия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935643374_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_4a6555eb42c370894543201a24fd940a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, сообщило ГУМВД России по региону. Авария произошла в понедельник на 1-м километре автодороги "Северный обход г. Ростова-на-Дону". По предварительным данным, водитель иномарки 1994 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом. От удара фура потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в бензовоз "Камаз". "В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение граждане, управлявшие автомобилем Hyundai Accent и бензовозом", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20240324/dtp-1935423960.html

https://ria.ru/20240322/rebenok-1934945945.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, hyundai creta, россия, авто