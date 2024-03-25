https://ria.ru/20240325/drony-1935648727.html

Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона - РИА Новости, 25.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника и 31 снаряд РСЗО различного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:45

2024-03-25T13:45

2024-03-25T13:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника и 31 снаряд РСЗО различного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20192 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935641397.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф