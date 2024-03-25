https://ria.ru/20240325/drony-1935648727.html
Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона - РИА Новости, 25.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника и 31 снаряд РСЗО различного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:45
2024-03-25T13:45
2024-03-25T13:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника и 31 снаряд РСЗО различного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20192 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935641397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника и 31 снаряд РСЗО различного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ
в 142 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20192 единицы специальной военной автомобильной техники.