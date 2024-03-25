https://ria.ru/20240325/dron-1935750965.html

В Грайвороне при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

В Грайвороне при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2024

В Грайвороне при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

Украинские дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль у села Дорогощь в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:20

2024-03-25T20:20

2024-03-25T22:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль у села Дорогощь в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, водитель успел уйти от прямого столкновения, однако один из беспилотников взорвался рядом с машиной при падении. В результате автомобиль посекло осколками, сам мужчина также пострадал — у него выявили баротравму и контузию. Пострадавшего доставляют в больницу № 2 в Белгороде. Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.На территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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