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В Грайвороне при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 25.03.2024 (обновлено: 22:32 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/dron-1935750965.html
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2024
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
Украинские дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль у села Дорогощь в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:20
2024-03-25T22:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль у села Дорогощь в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. &quot;Легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, водитель успел уйти от прямого столкновения, однако один из беспилотников взорвался рядом с машиной при падении. В результате автомобиль посекло осколками, сам мужчина также пострадал — у него выявили баротравму и контузию. Пострадавшего доставляют в больницу № 2 в Белгороде. Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.На территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html
белгородская область
белгород
харьковская область
украина
грайворон
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происшествия, белгородская область, белгород, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, грайворон, грайворонский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Грайворон, Грайворонский район
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

Дрон ВСУ атаковал машину в белгородском Грайвороне, ранен пассажир автомобиля

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали легковой автомобиль у села Дорогощь в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа", — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, водитель успел уйти от прямого столкновения, однако один из беспилотников взорвался рядом с машиной при падении. В результате автомобиль посекло осколками, сам мужчина также пострадал — у него выявили баротравму и контузию. Пострадавшего доставляют в больницу № 2 в Белгороде.
Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
На территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаГрайворонГрайворонский район
 
 
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