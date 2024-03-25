https://ria.ru/20240325/dron-1935690866.html
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал "Газель"
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал "Газель" - РИА Новости, 25.03.2024
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал "Газель"
В Белгородской области ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе автомобиль "Газель", водитель и пассажир не пострадали, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:59
2024-03-25T15:59
2024-03-25T15:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. В Белгородской области ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе автомобиль "Газель", водитель и пассажир не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Движущаяся по дороге "Газель" подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе… В результате взрыва водитель и пассажир не пострадали, транспортное средство загорелось. Оперативные службы приступили к тушению", - написал Гладков. Он уточнил, что инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района.
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал "Газель"
Гладков: в Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал "Газель"