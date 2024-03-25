https://ria.ru/20240325/dron-1935600435.html

В Самарской области перехватили дрон со взрывным устройством

В Самарской области перехватили дрон со взрывным устройством - РИА Новости, 25.03.2024

В Самарской области перехватили дрон со взрывным устройством

Беспилотник со взрывным устройством перехвачен и принудительно посажен в лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:44

2024-03-25T10:44

2024-03-25T10:56

происшествия

новокуйбышевск

самарская область

дмитрий азаров

куйбышевский нпз

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САМАРА, 25 мар - РИА Новости. Беспилотник со взрывным устройством перехвачен и принудительно посажен в лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. Инцидент произошел вскоре после налета беспилотников на Куйбышевский НПЗ, произошедшего в ночь на субботу. Точная дата и время не уточняются."На территории городского округа Новокуйбышевск был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки 23 марта. В результате слаженных действий взрывотехников боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили", - сказала собеседница агентства. Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет, оперативная ситуация в регионе под контролем, добавили в правительстве. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в ночь на 23 марта беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ. В результате на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование предприятия не пострадало.В результате на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование предприятия не пострадало.Украинские дроны регулярно атакуют объекты российского топливно-энергетического комплекса, и не только в приграничных областях.

https://ria.ru/20240325/vozgoranie-1935565247.html

новокуйбышевск

самарская область

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происшествия, новокуйбышевск, самарская область, дмитрий азаров, куйбышевский нпз