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Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 25.03.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в понедельник выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:29
2024-03-25T07:29
2024-03-25T07:29
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 07.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935387203.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, В мире
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Донецку восемь "натовских" снарядов