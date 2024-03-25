https://ria.ru/20240325/dokhod-1935689564.html

Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин

Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2024

Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин

Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:56

2024-03-25T15:56

2024-03-25T18:13

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ. "Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Так что, извините, в этом смысле индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ. Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. В понедельник, помимо КПРФ, пройдет его встреча и с руководством и представителями фракции ЛДПР.

https://ria.ru/20240314/dokhody-1932836400.html

россия

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Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, экономика