https://ria.ru/20240325/dokhod-1935689564.html
Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин
Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2024
Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин
Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:56
2024-03-25T15:56
2024-03-25T18:13
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724327_0:228:3067:1953_1920x0_80_0_0_075c6daeab8e3bb4fa8acd476538ccc7.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ. "Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Так что, извините, в этом смысле индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ. Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. В понедельник, помимо КПРФ, пройдет его встреча и с руководством и представителями фракции ЛДПР.
https://ria.ru/20240314/dokhody-1932836400.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724327_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ee9bf09ed545a821efed02325097fed1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин
Мишустин: социальные меры позитивно повлияли на рост реальных доходов россиян
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ.
"Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Так что, извините, в этом смысле индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ.
Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. В понедельник, помимо КПРФ, пройдет его встреча и с руководством и представителями фракции ЛДПР
.