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Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2024
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15:56 25.03.2024 (обновлено: 18:13 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/dokhod-1935689564.html
Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин
Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2024
Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин
Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:56
2024-03-25T18:13
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ. "Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Так что, извините, в этом смысле индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ. Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. В понедельник, помимо КПРФ, пройдет его встреча и с руководством и представителями фракции ЛДПР.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Реальные доходы россиян растут, заявил Мишустин

Мишустин: социальные меры позитивно повлияли на рост реальных доходов россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ. 25 марта 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ. 25 марта 2024
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ.
"Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Так что, извините, в этом смысле индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ.
Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. В понедельник, помимо КПРФ, пройдет его встреча и с руководством и представителями фракции ЛДПР.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Доходы населения России с 2013 года выросли в два раза, говорится в докладе
14 марта, 00:17
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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