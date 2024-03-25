https://ria.ru/20240325/dokazatelstva-1935754241.html

СК ПМР опубликовал доказательства атаки дрона-камикадзе на вертолет

СК ПМР опубликовал доказательства атаки дрона-камикадзе на вертолет - РИА Новости, 25.03.2024

СК ПМР опубликовал доказательства атаки дрона-камикадзе на вертолет

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики опубликовал доказательства атаки дрона-камикадзе на вертолет на территории одной из... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:36

2024-03-25T20:36

2024-03-25T20:36

тирасполь

молдавия

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8мт

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики опубликовал доказательства атаки дрона-камикадзе на вертолет на территории одной из войсковых частей в Тирасполе, сообщила пресс-служба ведомства. "На месте происшествия обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. К расследованию были подключены эксперты-взрывотехники. По полученной следователями информации, взрыв был осуществлен при помощи летательного аппарата FPV-дрон", - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что по делу опрошены свидетели и очевидцы происшествия, даны поручения оперативным службам, проводится экспертиза взрывчатых веществ и следов взрыва. "На исследование специалистам направлены все изъятые с места происшествия объекты. Криминалистам предстоит установить наличие и состав взрывчатого вещества, сферу его применения. Расследование продолжается", - отмечено в сообщении. Ранее в бюро по реинтеграции правительства Молдавии сообщили, что произошедший более недели назад взрыв вертолета в одной из войсковых частей в Тирасполе был вызван не дроном, а "иными факторами". В ведомстве также добавили, что инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержания напряженности в обществе на обоих берегах Днестра. Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". Ранее приднестровское МГБ сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе граждане Украины, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".

https://ria.ru/20240320/terakt-1934525367.html

https://ria.ru/20240320/ataka-1934524623.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

тирасполь

молдавия

приднестровская молдавская республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тирасполь, молдавия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), ми-8мт, приднестровская молдавская республика