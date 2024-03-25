https://ria.ru/20240325/dneproges-1935654521.html

На восстановление Днепрогэс потребуются годы, заявили в Киеве

На восстановление Днепрогэс потребуются годы, заявили в Киеве - РИА Новости, 25.03.2024

На восстановление Днепрогэс потребуются годы, заявили в Киеве

Восстановление Днепровской гидроэлектростанции займет несколько лет, заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, его слова приводит телеканал... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:09

2024-03-25T14:09

2024-03-25T16:01

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Восстановление Днепровской гидроэлектростанции займет несколько лет, заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, его слова приводит телеканал "Эспрессо"."Поверхностный обзор дает понимание, что на восстановление (Днепрогэс. — Прим. ред.) до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию", — сказал он.По словам Сироты, сейчас продолжается разбор завалов и демонтаж разрушенных перекрытий, на это может уйти неделя. Только после этого можно будет говорить о последствиях для ГЭС, добавил он. Глава "Укргидроэнерго" подчеркнул, что было "много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много"."Сегодня оценить по времени и финансово еще не представляется возможным. Есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля изготавливать, а это по времени от 18 до 24 месяцев", — отметил Сирота.Он также добавил, что нужно будет целиком восстановить машинный зал и оценить обстановку на четырех нижних этажах станции.Вооруженные силы России в минувшую пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Сирота тогда сообщил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угрозы прорыва дамбы нет.Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, в свою очередь, заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. В ряде регионов ввели экстренные и аварийные отключения электричества. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1935015775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, укрэнерго