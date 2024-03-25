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На восстановление Днепрогэс потребуются годы, заявили в Киеве - РИА Новости, 25.03.2024
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14:09 25.03.2024 (обновлено: 16:01 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/dneproges-1935654521.html
На восстановление Днепрогэс потребуются годы, заявили в Киеве
На восстановление Днепрогэс потребуются годы, заявили в Киеве - РИА Новости, 25.03.2024
На восстановление Днепрогэс потребуются годы, заявили в Киеве
Восстановление Днепровской гидроэлектростанции займет несколько лет, заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, его слова приводит телеканал... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:09
2024-03-25T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Восстановление Днепровской гидроэлектростанции займет несколько лет, заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, его слова приводит телеканал "Эспрессо".&quot;Поверхностный обзор дает понимание, что на восстановление (Днепрогэс. — Прим. ред.) до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию&quot;, — сказал он.По словам Сироты, сейчас продолжается разбор завалов и демонтаж разрушенных перекрытий, на это может уйти неделя. Только после этого можно будет говорить о последствиях для ГЭС, добавил он. Глава "Укргидроэнерго" подчеркнул, что было "много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много"."Сегодня оценить по времени и финансово еще не представляется возможным. Есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля изготавливать, а это по времени от 18 до 24 месяцев", — отметил Сирота.Он также добавил, что нужно будет целиком восстановить машинный зал и оценить обстановку на четырех нижних этажах станции.Вооруженные силы России в минувшую пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Сирота тогда сообщил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угрозы прорыва дамбы нет.Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, в свою очередь, заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. В ряде регионов ввели экстренные и аварийные отключения электричества. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935015775.html
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934981105.html
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в мире, украина, укрэнерго
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На восстановление Днепрогэс потребуются годы, заявили в Киеве

"Укргидроэнерго": на восстановление Днепрогэс до проектного состояния нужны годы

© Фото : Государственная экологическая инспекция УкраиныПоследствия взрыва на Днепрогэс
Последствия взрыва на Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Государственная экологическая инспекция Украины
Последствия взрыва на Днепрогэс
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Восстановление Днепровской гидроэлектростанции займет несколько лет, заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, его слова приводит телеканал "Эспрессо".
«

"Поверхностный обзор дает понимание, что на восстановление (Днепрогэс. — Прим. ред.) до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию", — сказал он.

Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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По словам Сироты, сейчас продолжается разбор завалов и демонтаж разрушенных перекрытий, на это может уйти неделя. Только после этого можно будет говорить о последствиях для ГЭС, добавил он. Глава "Укргидроэнерго" подчеркнул, что было "много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много".
"Сегодня оценить по времени и финансово еще не представляется возможным. Есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля изготавливать, а это по времени от 18 до 24 месяцев", — отметил Сирота.
Он также добавил, что нужно будет целиком восстановить машинный зал и оценить обстановку на четырех нижних этажах станции.
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Вооруженные силы России в минувшую пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Сирота тогда сообщил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угрозы прорыва дамбы нет.
Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, в свою очередь, заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. В ряде регионов ввели экстренные и аварийные отключения электричества.

Днепрогэс — крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Это пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, ее построили еще в советское время.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрэнерго
 
 
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