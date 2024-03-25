https://ria.ru/20240325/detsad-1935029970.html

Ефимов: детсад в Басманном районе перевели на льготную ставку аренды

Ефимов: детсад в Басманном районе перевели на льготную ставку аренды - РИА Новости, 25.03.2024

Ефимов: детсад в Басманном районе перевели на льготную ставку аренды

Власти Москвы перевели детский сад в Басманном районе на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", теперь инвестор АНО ДОО... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:05

2024-03-25T10:05

2024-03-25T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Власти Москвы перевели детский сад в Басманном районе на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", теперь инвестор АНО ДОО "Детский сад "Мишутка" будет платить за аренду менее 700 рублей за год, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город предоставил льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду в центре столицы. Инвестор отремонтировал здание и выполнил все требования программы. В результате он сможет ежегодно экономить почти 10 миллионов рублей на аренде", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что городская программа "1 рубль за квадратный метр в год" для объектов образования функционирует в Москве уже с 2013 года. Власти столицы реализуют на специальных торгах по рыночным ставкам объекты для размещения школ, а также детских садов. Победитель торгов обязан привести помещение или здание в соответствующий вид, оформить лицензию на образовательную деятельность и выполнить прочие условия. После чего власти смогут перевести инвестора на льготную ставку, которая составит 1 руб. за квадратный метр за год.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что еще в 2020 году данный инвестор по результатам торгов арендовал здание для детсада площадью 693,9 кв. м на Бакунинской улице. Договор аренды был заключен сроком на 49 лет. При этом льготная ставка была предоставлена властями на оставшийся срок действия договора. По его словам, каждый год компания должна будет подтверждать соответствие требованиям городской программы для сохранения этой льготы.Кроме того, инвестору на восстановление здания детсада понадобилось 1,5 года. Как пояснила директор детсада Елена Федорова, на сегодняшний день в учреждении воспитывается свыше 60 детей. Переход на льготную ставку аренды поможет существенно сэкономить, что даст возможность эффективнее развиваться.Ранее Ефимов сообщал, что центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

https://ria.ru/20240322/energopotreblenie-1934763155.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва