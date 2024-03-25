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Вице-спикер ГД назвала героями детей, помогавших при эвакуации в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:47 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/deti-1935746376.html
Вице-спикер ГД назвала героями детей, помогавших при эвакуации в "Крокусе"
Вице-спикер ГД назвала героями детей, помогавших при эвакуации в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Вице-спикер ГД назвала героями детей, помогавших при эвакуации в "Крокусе"
Дети, которые помогали выводить людей во время теракта в "Крокусе", являются героями, они вместе со своими родителями будут отмечены благодарностями, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:47
2024-03-25T19:47
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
анна кузнецова
владимир путин
маргарита симоньян
крокус
госдума рф
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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Дети, которые помогали выводить людей во время теракта в "Крокусе", являются героями, они вместе со своими родителями будут отмечены благодарностями, сообщила вице-спикер Госдума Анна Кузнецова. В понедельник Кузнецова приехала возложить цветы к мемориалу и почтить память погибших. По ее словам, "это трагедия для каждого" и сегодня нужно поддерживать друг друга, помогать пострадавшим и быть рядом с теми, кто потерял своих близких. "Да, безусловно... Принято решение в Госдуме, детей пригласили вместе с родителями сказать спасибо папам, мамам, которые воспитали детей, которые сумели сориентироваться в этой ситуации", - заявила она, отвечая на вопрос о том, будут ли как-то награждены дети, проявившие героизм во время теракта. "Мы уверены, что наши дети - герои", - заключила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей терактанайдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/khalilov-1935699734.html
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россия, украина, анна кузнецова, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Анна Кузнецова, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Вице-спикер ГД назвала героями детей, помогавших при эвакуации в "Крокусе"

Вице-спикер ГД Кузнецова: помогавшие с эвакуацией во время теракта дети — герои

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramШкольники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле"
Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в Крокус сити холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" . Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Дети, которые помогали выводить людей во время теракта в "Крокусе", являются героями, они вместе со своими родителями будут отмечены благодарностями, сообщила вице-спикер Госдума Анна Кузнецова.
В понедельник Кузнецова приехала возложить цветы к мемориалу и почтить память погибших. По ее словам, "это трагедия для каждого" и сегодня нужно поддерживать друг друга, помогать пострадавшим и быть рядом с теми, кто потерял своих близких.
Ислам Халилов, эвакуировавший людей во время теракта в Крокусе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Учительница эвакуировавшего людей мальчика раскрыла, зачем он записал видео
Вчера, 16:39
«
"Да, безусловно... Принято решение в Госдуме, детей пригласили вместе с родителями сказать спасибо папам, мамам, которые воспитали детей, которые сумели сориентироваться в этой ситуации", - заявила она, отвечая на вопрос о том, будут ли как-то награждены дети, проявившие героизм во время теракта.
«
"Мы уверены, что наши дети - герои", - заключила она.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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Вчера, 13:02
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей терактанайдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Обращение Владимира Путина к россиянам
23 марта, 15:30
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаАнна КузнецоваВладимир ПутинМаргарита СимоньянКрокусГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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