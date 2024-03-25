https://ria.ru/20240325/deti-1935746376.html

Вице-спикер ГД назвала героями детей, помогавших при эвакуации в "Крокусе"

Вице-спикер ГД назвала героями детей, помогавших при эвакуации в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Вице-спикер ГД назвала героями детей, помогавших при эвакуации в "Крокусе"

Дети, которые помогали выводить людей во время теракта в "Крокусе", являются героями, они вместе со своими родителями будут отмечены благодарностями, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:47

2024-03-25T19:47

2024-03-25T19:47

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

анна кузнецова

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

госдума рф

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Дети, которые помогали выводить людей во время теракта в "Крокусе", являются героями, они вместе со своими родителями будут отмечены благодарностями, сообщила вице-спикер Госдума Анна Кузнецова. В понедельник Кузнецова приехала возложить цветы к мемориалу и почтить память погибших. По ее словам, "это трагедия для каждого" и сегодня нужно поддерживать друг друга, помогать пострадавшим и быть рядом с теми, кто потерял своих близких. "Да, безусловно... Принято решение в Госдуме, детей пригласили вместе с родителями сказать спасибо папам, мамам, которые воспитали детей, которые сумели сориентироваться в этой ситуации", - заявила она, отвечая на вопрос о том, будут ли как-то награждены дети, проявившие героизм во время теракта. "Мы уверены, что наши дети - герои", - заключила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей терактанайдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/khalilov-1935699734.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935636930.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

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россия, украина, анна кузнецова, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)