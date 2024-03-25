В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка
На Алтае завели уголовное дело после гибели 2 детей от отравления угарным газом
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих малолетних детей в Алтайском крае, предварительной причиной смерти мальчиков могло стать отравление угарным газом, сообщило следственное управление следственного комитета по региону в телеграм-канале.
"В селе Гилево Локтевского района обнаружены тела 4-летнего и 6-летнего мальчиков. По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, мальчики находились дома с матерью и ее сожителем. Предварительной причиной смерти несовершеннолетних могло стать отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
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Краевая прокуратура проводит проверку в связи с гибелью детей.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Она также уточнила, что мать мальчиков выжила, ей оказали медицинскую помощь.