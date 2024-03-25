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В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка - РИА Новости, 25.03.2024
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15:47 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/deti-1935684947.html
В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка
В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка - РИА Новости, 25.03.2024
В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка
Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих малолетних детей в Алтайском крае, предварительной причиной смерти мальчиков могло стать отравление угарным... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:47
2024-03-25T15:47
происшествия
алтайский край
локтевский район
россия
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих малолетних детей в Алтайском крае, предварительной причиной смерти мальчиков могло стать отравление угарным газом, сообщило следственное управление следственного комитета по региону в телеграм-канале. "В селе Гилево Локтевского района обнаружены тела 4-летнего и 6-летнего мальчиков. По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, мальчики находились дома с матерью и ее сожителем. Предварительной причиной смерти несовершеннолетних могло стать отравление угарным газом", - говорится в сообщении. Краевая прокуратура проводит проверку в связи с гибелью детей. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Она также уточнила, что мать мальчиков выжила, ей оказали медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926574304.html
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происшествия, алтайский край, локтевский район, россия
Происшествия, Алтайский край, Локтевский район, Россия
В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка

На Алтае завели уголовное дело после гибели 2 детей от отравления угарным газом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих малолетних детей в Алтайском крае, предварительной причиной смерти мальчиков могло стать отравление угарным газом, сообщило следственное управление следственного комитета по региону в телеграм-канале.
"В селе Гилево Локтевского района обнаружены тела 4-летнего и 6-летнего мальчиков. По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, мальчики находились дома с матерью и ее сожителем. Предварительной причиной смерти несовершеннолетних могло стать отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
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Краевая прокуратура проводит проверку в связи с гибелью детей.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Она также уточнила, что мать мальчиков выжила, ей оказали медицинскую помощь.
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ПроисшествияАлтайский крайЛоктевский районРоссия
 
 
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