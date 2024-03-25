https://ria.ru/20240325/deti-1935684947.html

В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка

В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка - РИА Новости, 25.03.2024

В Алтайском крае от отравления угарным газом погибли два ребенка

Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих малолетних детей в Алтайском крае, предварительной причиной смерти мальчиков могло стать отравление угарным... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:47

2024-03-25T15:47

2024-03-25T15:47

происшествия

алтайский край

локтевский район

россия

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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих малолетних детей в Алтайском крае, предварительной причиной смерти мальчиков могло стать отравление угарным газом, сообщило следственное управление следственного комитета по региону в телеграм-канале. "В селе Гилево Локтевского района обнаружены тела 4-летнего и 6-летнего мальчиков. По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, мальчики находились дома с матерью и ее сожителем. Предварительной причиной смерти несовершеннолетних могло стать отравление угарным газом", - говорится в сообщении. Краевая прокуратура проводит проверку в связи с гибелью детей. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Она также уточнила, что мать мальчиков выжила, ей оказали медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240210/pozhar-1926574304.html

https://ria.ru/20240322/gibel-1935015215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, алтайский край, локтевский район, россия