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В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 25.03.2024
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16:07 25.03.2024 (обновлено: 16:08 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/detenysh-1935692427.html
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 25.03.2024
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
Новорожденного детеныша нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:07
2024-03-25T16:08
хорошие новости
общество
ленинградская область
фонд друзей балтийской нерпы
сосновый бор
репино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Новорожденного детеныша нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. &quot;К нам поступила маленькая балтийская нерпочка из окрестностей Соснового Бора… &lt;...&gt; малышке примерно 10 дней и весит она около 7 килограмм. К сожалению, лёд быстро тает и маме не удалось выкормить маленького детеныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь нашей новой меховой прелести&quot;, — написал фонд на странице сообщества в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.В начале марта в Ленинградской области спасли первого в этом сезоне новорожденного детеныша ладожской нерпы. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации животное дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у него появился постоянный сосед — его сородич, по кличке Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20210425/tyulen-1729850990.html
ленинградская область
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общество, ленинградская область, фонд друзей балтийской нерпы, сосновый бор, репино
Хорошие новости, Общество, Ленинградская область, Фонд друзей балтийской нерпы, Сосновый Бор, Репино
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы

В Ленобласти спасли еще одного детеныша нерпы и направили на реабилитацию

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш нерпы, спасенный в Ленинградской области
Детеныш нерпы, спасенный в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Детеныш нерпы, спасенный в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Новорожденного детеныша нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
«

"К нам поступила маленькая балтийская нерпочка из окрестностей Соснового Бора… <...> малышке примерно 10 дней и весит она около 7 килограмм. К сожалению, лёд быстро тает и маме не удалось выкормить маленького детеныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь нашей новой меховой прелести", — написал фонд на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте".

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш нерпы, спасенный в Ленинградской области
Детеныш нерпы, спасенный в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Детеныш нерпы, спасенный в Ленинградской области
В начале марта в Ленинградской области спасли первого в этом сезоне новорожденного детеныша ладожской нерпы.

Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих — "Фонда друзей балтийской нерпы", включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года.

Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации животное дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у него появился постоянный сосед — его сородич, по кличке Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Спасенный тюленонок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Спасенный тюлененок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре
25 апреля 2021, 14:32
 
Хорошие новостиОбществоЛенинградская областьФонд друзей балтийской нерпыСосновый БорРепино
 
 
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