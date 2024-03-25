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В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 25.03.2024
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
Новорожденного детеныша нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:07
2024-03-25T16:07
2024-03-25T16:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Новорожденного детеныша нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. "К нам поступила маленькая балтийская нерпочка из окрестностей Соснового Бора… <...> малышке примерно 10 дней и весит она около 7 килограмм. К сожалению, лёд быстро тает и маме не удалось выкормить маленького детеныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь нашей новой меховой прелести", — написал фонд на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте".В начале марта в Ленинградской области спасли первого в этом сезоне новорожденного детеныша ладожской нерпы. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации животное дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у него появился постоянный сосед — его сородич, по кличке Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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общество, ленинградская область, фонд друзей балтийской нерпы, сосновый бор, репино
Хорошие новости, Общество, Ленинградская область, Фонд друзей балтийской нерпы, Сосновый Бор, Репино
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
В Ленобласти спасли еще одного детеныша нерпы и направили на реабилитацию