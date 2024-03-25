https://ria.ru/20240325/detenysh-1935692427.html

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 25.03.2024

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы

Новорожденного детеныша нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:07

2024-03-25T16:07

2024-03-25T16:08

хорошие новости

общество

ленинградская область

фонд друзей балтийской нерпы

сосновый бор

репино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935689891_0:1115:1215:1798_1920x0_80_0_0_dd0384d1fffbf63946492224aaf9256e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Новорожденного детеныша нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. "К нам поступила маленькая балтийская нерпочка из окрестностей Соснового Бора… <...> малышке примерно 10 дней и весит она около 7 килограмм. К сожалению, лёд быстро тает и маме не удалось выкормить маленького детеныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь нашей новой меховой прелести", — написал фонд на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте".В начале марта в Ленинградской области спасли первого в этом сезоне новорожденного детеныша ладожской нерпы. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации животное дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у него появился постоянный сосед — его сородич, по кличке Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20210425/tyulen-1729850990.html

ленинградская область

сосновый бор

репино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинградская область, фонд друзей балтийской нерпы, сосновый бор, репино