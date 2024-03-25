https://ria.ru/20240325/delo-1935770955.html

По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК

По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК - РИА Новости, 25.03.2024

По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК

По уголовному делу о теракте в "Крокусе" проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования, по ним назначено 90... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:07

2024-03-25T22:07

2024-03-25T22:07

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113910_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_776f20bc4b708064389e2bcba9f834aa.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По уголовному делу о теракте в "Крокусе" проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования, по ним назначено 90 судебных экспертиз, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, ... обнаружены фрагменты ткани, инструменты, которые использовались при подготовке нападения. В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов. По всем изъятым предметам, оружию и боеприпасам назначено 90 судебных экспертиз", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/perstupniki-1935768208.html

https://ria.ru/20240325/terroristy-1935766926.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)