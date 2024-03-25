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По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:07 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/delo-1935770955.html
По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК
По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК - РИА Новости, 25.03.2024
По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК
По уголовному делу о теракте в "Крокусе" проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования, по ним назначено 90... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:07
2024-03-25T22:07
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По уголовному делу о теракте в "Крокусе" проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования, по ним назначено 90 судебных экспертиз, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, ... обнаружены фрагменты ткани, инструменты, которые использовались при подготовке нападения. В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов. По всем изъятым предметам, оружию и боеприпасам назначено 90 судебных экспертиз", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/perstupniki-1935768208.html
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происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК

Бастрыкин: по делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров и выемок

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По уголовному делу о теракте в "Крокусе" проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования, по ним назначено 90 судебных экспертиз, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, ... обнаружены фрагменты ткани, инструменты, которые использовались при подготовке нападения. В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов. По всем изъятым предметам, оружию и боеприпасам назначено 90 судебных экспертиз", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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