По делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров, сообщил глава СК
Бастрыкин: по делу о теракте в "Крокусе" провели более 200 досмотров и выемок
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По уголовному делу о теракте в "Крокусе" проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования, по ним назначено 90 судебных экспертиз, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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"Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, ... обнаружены фрагменты ткани, инструменты, которые использовались при подготовке нападения. В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов. По всем изъятым предметам, оружию и боеприпасам назначено 90 судебных экспертиз", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.