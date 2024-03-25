https://ria.ru/20240325/delo-1935615874.html

На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело

На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело - РИА Новости, 25.03.2024

На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело

Жительница Волгоградской области избила и швырнула в стену свою 11-летнюю дочь за плохо вымытую посуду, против женщины возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:58

2024-03-25T11:58

2024-03-25T12:18

происшествия

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Жительница Волгоградской области избила и швырнула в стену свою 11-летнюю дочь за плохо вымытую посуду, против женщины возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По информации ведомства, жительница села Черебаево Волгоградской области на протяжении нескольких месяцев избивала свою 11-летнюю дочь ногами и руками. Отмечается, что 12 марта мать несколько раз ударила девочку по голове, затем схватила за волосы и швырнула ее в стену. Поводом для избиения, сообщает СК, стала плохо вымытая посуда. По данным ведомства, факт жестокого обращения с ребенком вскрылся, когда девочка попала в больницу с травмой правого предплечья. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении следственного управления.

https://ria.ru/20240315/izbienie-1933138159.html

волгоградская область

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоградская область, волгоград