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На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело - РИА Новости, 25.03.2024
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11:58 25.03.2024 (обновлено: 12:18 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/delo-1935615874.html
На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело
На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело - РИА Новости, 25.03.2024
На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело
Жительница Волгоградской области избила и швырнула в стену свою 11-летнюю дочь за плохо вымытую посуду, против женщины возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:58
2024-03-25T12:18
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Жительница Волгоградской области избила и швырнула в стену свою 11-летнюю дочь за плохо вымытую посуду, против женщины возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По информации ведомства, жительница села Черебаево Волгоградской области на протяжении нескольких месяцев избивала свою 11-летнюю дочь ногами и руками. Отмечается, что 12 марта мать несколько раз ударила девочку по голове, затем схватила за волосы и швырнула ее в стену. Поводом для избиения, сообщает СК, стала плохо вымытая посуда. По данным ведомства, факт жестокого обращения с ребенком вскрылся, когда девочка попала в больницу с травмой правого предплечья. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении следственного управления.
https://ria.ru/20240315/izbienie-1933138159.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград
На жительницу Волгограда, избившую дочь из-за грязной посуды, завели дело

На жестоко избившую дочь из-за грязной посуды жительницу Волгограда завели дело

© СУСК РФ по Волгоградской областиВ селе Черебаево Волгоградской области, задержана женщина, избивавшая 11-летнюю дочь руками и ногами
В селе Черебаево Волгоградской области, задержана женщина, избивавшая 11-летнюю дочь руками и ногами
© СУСК РФ по Волгоградской области
В селе Черебаево Волгоградской области, задержана женщина, избивавшая 11-летнюю дочь руками и ногами
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Жительница Волгоградской области избила и швырнула в стену свою 11-летнюю дочь за плохо вымытую посуду, против женщины возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, жительница села Черебаево Волгоградской области на протяжении нескольких месяцев избивала свою 11-летнюю дочь ногами и руками. Отмечается, что 12 марта мать несколько раз ударила девочку по голове, затем схватила за волосы и швырнула ее в стену. Поводом для избиения, сообщает СК, стала плохо вымытая посуда. По данным ведомства, факт жестокого обращения с ребенком вскрылся, когда девочка попала в больницу с травмой правого предплечья.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении следственного управления.
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