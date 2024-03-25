https://ria.ru/20240325/dannye-1935627607.html

Песков ответил на вопрос о разведданных от спецслужб США о теракте

Песков ответил на вопрос о разведданных от спецслужб США о теракте - РИА Новости, 25.03.2024

Песков ответил на вопрос о разведданных от спецслужб США о теракте

Информация о возможных терактах идет по линии спецслужб, она относится к категории чувствительной и не разглашается, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:34

2024-03-25T12:34

2024-03-25T12:34

теракт в "крокус сити холле"

дмитрий песков

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_b7115cedd73a895be1cf5f327885f661.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Информация о возможных терактах идет по линии спецслужб, она относится к категории чувствительной и не разглашается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разведданные никогда не предоставляются Кремлю. Они предоставляются по каналам спецслужбам, от спецслужбы к спецслужбе. Поэтому это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, были ли предоставлены Кремлю конкретные разведданные от американских спецслужб о готовящемся теракте. Восьмого марта посольство США в России сообщило, что отслеживает сообщения о планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме заявили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

сша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, сша, россия