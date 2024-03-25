https://ria.ru/20240325/bruney-1935707097.html

Султан Брунея направил Путину соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Султан Брунея направил Путину соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Султан Брунея направил Путину соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Султан Брунея Хассанал Болкиах направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором осудил произошедший в пятницу теракт в "Крокус сити холле" и выразил... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:23

2024-03-25T17:23

2024-03-25T17:23

теракт в "крокус сити холле"

хассанал болкиах

владимир путин

россия

бруней

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором осудил произошедший в пятницу теракт в "Крокус сити холле" и выразил соболезнования народу России. "Мне грустно узнать о многих погибших и раненых в результате теракта в концертном зале "Крокус сити" в Москве. От имени моего правительства и народа я выражаю наши искренние соболезнования правительству и народу Российской Федерации, и особенно семьям и друзьям, потерявшим своих близких в этой ужасной трагедии. Наши мысли с Вами и народом Российской Федерации в этот трудный период. Мои глубочайшие соболезнования", - отметил Болкиах в письме, направленном в российское посольство через МИД Брунея. Текст письма приводит Telegram-канал российской миссии в АСЕАН. Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле", все они в суде заявили, что являются уроженцами Таджикистана. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935554770.html

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россия

бруней

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хассанал болкиах, владимир путин, россия, бруней