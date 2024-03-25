https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

Холодный расчет: Россия и Китай готовят удар по доллару

Холодный расчет: Россия и Китай готовят удар по доллару - РИА Новости, 25.03.2024

Холодный расчет: Россия и Китай готовят удар по доллару

Обновленный БРИКС идет дальше в расширении платежей, не привязанных к доллару и подконтрольной США SWIFT. В ближайших планах — создание основанной на блокчейне... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:00

2024-03-25T08:00

2024-03-25T10:53

экономика

технологии

россия

китай

брикс

swift

евросоюз

brics pay

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Обновленный БРИКС идет дальше в расширении платежей, не привязанных к доллару и подконтрольной США SWIFT. В ближайших планах — создание основанной на блокчейне системы международных расчетов BRICS Pay. Децентрализованный мультивалютный механизм позволит обходить западные санкции, усилит экономическое влияние международного объединения и ускорит появление наднациональной валюты. В этом уже разглядели прямую угрозу американской валюте.Ставка на блокчейнУход от долларовой зависимости — одна из основных задач БРИКС. Ставка на расчеты и кредитование в нацвалютах. С Китаем уже 95% торговых операций — в рублях и юанях.Это повышает платежеспособность и экономическую устойчивость к неопределенностям и внешним потрясениям, уверен глава центра исследований БРИКС научно-исследовательского института развития Фуданьского университета Шэнь И."Объективно говоря, диверсифицированное развитие международной валютной системы и платежных систем соответствует меняющейся тенденции распределения сил и общему направлению эволюции глобальной системы", — отмечает он.Следующий шаг — собственная система международных расчетов. На днях помощник президента России Юрий Ушаков объявил о намерении стран БРИКС создать платежную систему на основе технологии цифровых валют — блокчейна. Задача — разработать современный и эффективный платежный сервис (пилотное название — BRICS Pay), удобный, экономически эффективный, а главное — свободный от политического влияния. Нужно полностью уйти от привязки к доллару и западным инструментам наподобие SWIFT.Технология, которая ляжет в основу системы, широко применяется в криптоиндустрии. Скорее всего, это будет общая платформа центральных банков БРИКС на блокчейне — через нее страны, входящие в организацию, смогут рассчитываться друг с другом, поясняет Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Преимущества новой системы — конфиденциальность, быстрое прохождение платежей, низкие политические риски. Кроме того, это эффективный способ нивелировать санкции."Сильная альтернатива SWIFT напрашивалась — надо снизить риски для международных банков, обслуживающих российский малый, средний и крупный бизнес. Это необходимо для безопасности и стабильности переводов", — указывает аналитик.Опасный прецедентСтраны БРИКС давно хотели положить конец зависимости от американской валюты. Западные санкции против России заставили действовать, отмечает Forbes.BRICS Pay, наряду с развитием цифровых платежных платформ внутри объединения, в частности в Китае, сильно пошатнет позиции доллара на мировой арене."Это опаснее для американской гегемонии, чем ядерное оружие", — цитирует издание экономиста Яниса Варуфакиса, бывшего министра финансов Греции.Эксперты подчеркивают: платежная система БРИКС действительно нивелирует санкции США и их союзников. Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, выделяет в связи с этим следующее.Во-первых, страны БРИКС и другие присоединившиеся государства смогут осуществлять взаимные расчеты, минуя доллар. Это ослабит его роль как главного средства международных платежей и резервной валюты.Во-вторых, децентрализованная криптовалютная система на блокчейне намного сложнее для отслеживания. Это позволит торговать с Россией без опасения вторичных санкций.В-третьих, BRICS Pay станет прямым конкурентом SWIFT, контролируемой Западом. Это усилит многополярность в глобальных финансах, подорвав диктат Запада и ЕС. Наконец, успешный запуск собственной платежной системы укрепит экономическую интеграцию в БРИКС, повысит совокупный финансовый и политический вес на мировой арене. А это хороший стимул для других государств присоединиться."В случае реализации этого проекта его участники перейдут в международных платежах на собственные валюты, без доллара и терминалов SWIFT. При этом планируется, что страны, не входящие в блок, также смогут использовать новую систему. Синергетический эффект от такого взаимодействия усилит позиции БРИКС в мировой экономической системе", — говорит Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Разумеется, настройка системы расчетов потребует времени. Эксперты не исключают, что отладка займет не один год.Единая валютаПлатежная система на блокчейне может послужить основой для будущей единой наднациональной валюты БРИКС. И здесь определенные трудности создают перспективы расширения самого объединения и интеграции новичков: среди них есть прямые стратегические противники."Эта валюта должна быть полностью конвертируемая в мировых расчетах. Иначе лидеры, такие как Китай или Индия, накопив за счет экспорта ресурсов и продукции достаточно цифровых монет, зададутся вопросом: а что на них купить, если Запад их не признает?" — замечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.Но как бы то ни было, все эти процессы — часть большого пути становления БРИКС как мировой организации, торгового союза и финансового объединения.

https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html

https://ria.ru/20230826/briks-1892291498.html

https://radiosputnik.ru/20240304/briks-1931079555.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, технологии, россия, китай, брикс, swift, евросоюз, brics pay