https://ria.ru/20240325/borrel-1935781619.html

Боррель назвал несбыточной идею о создании единой европейской армии

Боррель назвал несбыточной идею о создании единой европейской армии - РИА Новости, 25.03.2024

Боррель назвал несбыточной идею о создании единой европейской армии

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в эфире телеканала CNN назвал несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T23:48

2024-03-25T23:48

2024-03-25T23:55

в мире

россия

италия

москва

жозеп боррель

антонио таяни

мария захарова

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в эфире телеканала CNN назвал несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии. "Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой", - заявил он.Боррель призвал мыслить более реалистично и улучшать взаимодействие между странами ЕС, а также то, как они используют финансовые средства. В январе вице-премьер Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала ЕС перед созданием армии задуматься о создании вакцины от коронавируса или научиться гуманно охранять свои границы. Европейская комиссия 5 марта внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на "формирование культуры постоянной готовности (к кризисным ситуациям – ред.) в оборонной промышленности" через консолидацию спроса, постоянную оценку потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

https://ria.ru/20240311/yadernoe_oruzhie-1932214836.html

россия

италия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, италия, москва, жозеп боррель, антонио таяни, мария захарова, евросоюз, нато