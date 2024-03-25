Боррель назвал несбыточной идею о создании единой европейской армии
Боррель: утопично полагать, что ЕС откажется от 27 армий ради создания единой
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в эфире телеканала CNN назвал несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
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"Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой", - заявил он.
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Боррель призвал мыслить более реалистично и улучшать взаимодействие между странами ЕС, а также то, как они используют финансовые средства.
В январе вице-премьер Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала ЕС перед созданием армии задуматься о создании вакцины от коронавируса или научиться гуманно охранять свои границы.
Европейская комиссия 5 марта внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на "формирование культуры постоянной готовности (к кризисным ситуациям – ред.) в оборонной промышленности" через консолидацию спроса, постоянную оценку потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".