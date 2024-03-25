https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину - РИА Новости, 25.03.2024
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину
ЕС поддерживает Украину, так как это отвечает его собственным интересам, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:42
2024-03-25T22:42
2024-03-25T23:59
специальная военная операция на украине
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нато
жозеп боррель
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. ЕС поддерживает Украину, так как это отвечает его собственным интересам, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN."Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока", — сказал он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/borrel-1934735289.html
https://ria.ru/20240324/golosovanie-1935524040.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, евросоюз, нато, жозеп боррель, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину
Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов