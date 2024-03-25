https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html

Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину

Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину - РИА Новости, 25.03.2024

Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину

ЕС поддерживает Украину, так как это отвечает его собственным интересам, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:42

2024-03-25T22:42

2024-03-25T23:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей лавров

евросоюз

нато

жозеп боррель

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. ЕС поддерживает Украину, так как это отвечает его собственным интересам, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN."Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока", — сказал он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/borrel-1934735289.html

https://ria.ru/20240324/golosovanie-1935524040.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, сергей лавров, евросоюз, нато, жозеп боррель, дмитрий песков