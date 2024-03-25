Рейтинг@Mail.ru
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 25.03.2024 (обновлено: 23:59 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину - РИА Новости, 25.03.2024
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину
ЕС поддерживает Украину, так как это отвечает его собственным интересам, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:42
2024-03-25T23:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
евросоюз
нато
жозеп боррель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. ЕС поддерживает Украину, так как это отвечает его собственным интересам, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN.&quot;Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока&quot;, — сказал он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/borrel-1934735289.html
https://ria.ru/20240324/golosovanie-1935524040.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, сергей лавров, евросоюз, нато, жозеп боррель, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков
Боррель рассказал, почему ЕС поддерживает Украину

Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. ЕС поддерживает Украину, так как это отвечает его собственным интересам, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN.
«

"Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока", — сказал он.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель
21 марта, 16:14
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В США рассказали, когда планируется голосование о помощи Украине
24 марта, 20:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЖозеп БоррельДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала