https://ria.ru/20240325/bilan-1935567950.html

Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла"

Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 25.03.2024

Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла"

Певец Дима Билан почтил память погибших при теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T06:00

2024-03-25T06:00

2024-03-25T10:55

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

украина

дима билан (виктор белан)

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935576689_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e1b35ac053de0b57f2c7b415e50466c2.jpg

КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Певец Дима Билан почтил память погибших при теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Артист рано утром в понедельник приехал к стихийному мемориалу у концертного зала. Также ночью к стихийному мемориалу приехал певец Егор Крид."Приехал к мемориалу "Крокус сити холл". Решил это сделать ночью, без камер, микрофонов и вопросов от СМИ. Просто захотел побыть рядом с вами, и с теми, кто навсегда останется в наших сердцах", - написал он в своем Telegram-канале.Он также пообещал помочь Белгороду. "И еще обязательно поможем Белгороду! Обещаю", - добавил он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240325/soboleznovaniya-1935563119.html

https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html

https://ria.ru/20240324/flagi-1935442159.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дима Билан у мемориала около "Крокус Сити Холла" К мемориалу у «Крокуса» почтить память погибших приехал певец Дима Билан 2024-03-25T06:00 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, украина, дима билан (виктор белан), маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)