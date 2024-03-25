https://ria.ru/20240325/bilan-1935567950.html
Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла"
Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 25.03.2024
Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла"
Певец Дима Билан почтил память погибших при теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:00
2024-03-25T06:00
2024-03-25T10:55
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
украина
дима билан (виктор белан)
маргарита симоньян
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935576689_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e1b35ac053de0b57f2c7b415e50466c2.jpg
КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Певец Дима Билан почтил память погибших при теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Артист рано утром в понедельник приехал к стихийному мемориалу у концертного зала. Также ночью к стихийному мемориалу приехал певец Егор Крид."Приехал к мемориалу "Крокус сити холл". Решил это сделать ночью, без камер, микрофонов и вопросов от СМИ. Просто захотел побыть рядом с вами, и с теми, кто навсегда останется в наших сердцах", - написал он в своем Telegram-канале.Он также пообещал помочь Белгороду. "И еще обязательно поможем Белгороду! Обещаю", - добавил он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
https://ria.ru/20240325/soboleznovaniya-1935563119.html
https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дима Билан у мемориала около "Крокус Сити Холла"
К мемориалу у «Крокуса» почтить память погибших приехал певец Дима Билан
2024-03-25T06:00
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, дима билан (виктор белан), маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Украина, Дима Билан (Виктор Белан), Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла"
Певец Дима Билан посетил мемориал у "Крокуса" и почтил память погибших в теракте
КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Певец Дима Билан почтил память погибших при теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.
Артист рано утром в понедельник приехал к стихийному мемориалу у концертного зала.
Также ночью к стихийному мемориалу приехал певец Егор Крид.
"Приехал к мемориалу "Крокус сити холл". Решил это сделать ночью, без камер, микрофонов и вопросов от СМИ. Просто захотел побыть рядом с вами, и с теми, кто навсегда останется в наших сердцах", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также пообещал помочь Белгороду. "И еще обязательно поможем Белгороду! Обещаю", - добавил он.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.