https://ria.ru/20240325/barzha-1935750000.html

В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь

В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь - РИА Новости, 25.03.2024

В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь

Баржа, груженая двумя другими судами, частично затонула в затоне реки Обь в Новосибирске, проводится проверка, сообщает Восточное межрегиональное СУСК РФ на... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:12

2024-03-25T20:12

2024-03-25T20:12

происшествия

новосибирск

обь

россия

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НОВОСИБИРСК, 25 мар - РИА Новости. Баржа, груженая двумя другими судами, частично затонула в затоне реки Обь в Новосибирске, проводится проверка, сообщает Восточное межрегиональное СУСК РФ на транспорте. "По предварительным данным, 25 марта 2024 года в Яринском затоне реки Обь в Ленинском районе Новосибирска произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами. Зафиксировано наличие масленых пятен. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. Новосибирский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в управлении.

https://ria.ru/20240210/pozhar-1926535670.html

https://ria.ru/20240105/barzha-1919820110.html

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происшествия, новосибирск, обь, россия