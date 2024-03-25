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В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь - РИА Новости, 25.03.2024
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20:12 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/barzha-1935750000.html
В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь
В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь - РИА Новости, 25.03.2024
В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь
Баржа, груженая двумя другими судами, частично затонула в затоне реки Обь в Новосибирске, проводится проверка, сообщает Восточное межрегиональное СУСК РФ на... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:12
2024-03-25T20:12
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 25 мар - РИА Новости. Баржа, груженая двумя другими судами, частично затонула в затоне реки Обь в Новосибирске, проводится проверка, сообщает Восточное межрегиональное СУСК РФ на транспорте. "По предварительным данным, 25 марта 2024 года в Яринском затоне реки Обь в Ленинском районе Новосибирска произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами. Зафиксировано наличие масленых пятен. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. Новосибирский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в управлении.
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926535670.html
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происшествия, новосибирск, обь, россия
Происшествия, Новосибирск, Обь, Россия
В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь

В Новосибирске баржа, груженая двумя судами, частично затонула в реке Обь

© ВМСУТ СК РФ В Яринском затоне реки Обь, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами
В Яринском затоне реки Обь, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами
© ВМСУТ СК РФ
В Яринском затоне реки Обь, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 мар - РИА Новости. Баржа, груженая двумя другими судами, частично затонула в затоне реки Обь в Новосибирске, проводится проверка, сообщает Восточное межрегиональное СУСК РФ на транспорте.
«
"По предварительным данным, 25 марта 2024 года в Яринском затоне реки Обь в Ленинском районе Новосибирска произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами. Зафиксировано наличие масленых пятен. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Новосибирский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
«
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в управлении.
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