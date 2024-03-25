В Новосибирске груженая баржа частично затонула в затоне реки Обь
В Новосибирске баржа, груженая двумя судами, частично затонула в реке Обь
© ВМСУТ СК РФ В Яринском затоне реки Обь, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами
© ВМСУТ СК РФ
В Яринском затоне реки Обь, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами
НОВОСИБИРСК, 25 мар - РИА Новости. Баржа, груженая двумя другими судами, частично затонула в затоне реки Обь в Новосибирске, проводится проверка, сообщает Восточное межрегиональное СУСК РФ на транспорте.
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"По предварительным данным, 25 марта 2024 года в Яринском затоне реки Обь в Ленинском районе Новосибирска произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами. Зафиксировано наличие масленых пятен. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в управлении.
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