https://ria.ru/20240325/bad-1935584192.html

В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов

В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов - РИА Новости, 25.03.2024

В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical заявила о как минимум 26 случаях госпитализации людей, принимавших пищевые добавки с содержанием... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:43

2024-03-25T09:43

2024-03-25T09:43

в мире

япония

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ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical заявила о как минимум 26 случаях госпитализации людей, принимавших пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса, у пациентов отмечены различные заболевания, включая почечные. Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ. Проведенный анализ продукции выявил наличие в ней компонентов, "которые не были предусмотрены компанией". Согласно обнародованному в понедельник пресс-релизу, 22 марта Kobayashi Pharmaceutical заявила об отзыве всей продукции, содержащей красный дрожжевой рис, а также попросила 52 компании, которым поставляет ингредиенты, остановить продажу соответствующих продуктов. В документе отмечается, что по состоянию на 24 марта компании известно о 26 случаях госпитализации людей из-за развившихся заболеваний почек и других органов. При этом не уточняется, какие именно "не предусмотренные компанией" компоненты были найдены в продукции, и что именно могло вызвать развитие заболеваний у людей.

https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html

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в мире, япония