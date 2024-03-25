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В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов - РИА Новости, 25.03.2024
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09:43 25.03.2024
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В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов
В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов - РИА Новости, 25.03.2024
В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов
Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical заявила о как минимум 26 случаях госпитализации людей, принимавших пищевые добавки с содержанием... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:43
2024-03-25T09:43
в мире
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ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical заявила о как минимум 26 случаях госпитализации людей, принимавших пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса, у пациентов отмечены различные заболевания, включая почечные. Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ. Проведенный анализ продукции выявил наличие в ней компонентов, "которые не были предусмотрены компанией". Согласно обнародованному в понедельник пресс-релизу, 22 марта Kobayashi Pharmaceutical заявила об отзыве всей продукции, содержащей красный дрожжевой рис, а также попросила 52 компании, которым поставляет ингредиенты, остановить продажу соответствующих продуктов. В документе отмечается, что по состоянию на 24 марта компании известно о 26 случаях госпитализации людей из-за развившихся заболеваний почек и других органов. При этом не уточняется, какие именно "не предусмотренные компанией" компоненты были найдены в продукции, и что именно могло вызвать развитие заболеваний у людей.
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в мире, япония
В мире, Япония
В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов

Японская фармкомпания заявила о 26 случаях госпитализации людей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical заявила о как минимум 26 случаях госпитализации людей, принимавших пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса, у пациентов отмечены различные заболевания, включая почечные.
Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ.
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Проведенный анализ продукции выявил наличие в ней компонентов, "которые не были предусмотрены компанией".
Согласно обнародованному в понедельник пресс-релизу, 22 марта Kobayashi Pharmaceutical заявила об отзыве всей продукции, содержащей красный дрожжевой рис, а также попросила 52 компании, которым поставляет ингредиенты, остановить продажу соответствующих продуктов.
В документе отмечается, что по состоянию на 24 марта компании известно о 26 случаях госпитализации людей из-за развившихся заболеваний почек и других органов. При этом не уточняется, какие именно "не предусмотренные компанией" компоненты были найдены в продукции, и что именно могло вызвать развитие заболеваний у людей.
 
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