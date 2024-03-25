В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт
Спецслужбы Азербайджана задержали мужчину, планировавшего теракт в стране
© Служба государственной безопасности АзербайджанаБахруз Аскеров
© Служба государственной безопасности Азербайджана
Бахруз Аскеров
БАКУ, 25 мар — РИА Новости. В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего убийство главы администрации города Ленкорань, сообщила cлужба госбезопасности республики.
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"В ходе расследования, проведенного СГБ, были выявлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз, проживающий в городе Мурманске Российской Федерации, вступив в сговор с другими лицами, планировал совершить теракт на территории Азербайджана. Было установлено, что Бахруз Аскеров, привлекая к тайной связи лиц, проживающих в различных регионах республики, давал им поручения об организации покушения на жизнь главы исполнительной власти города Ленкорань", — уточнили в ведомстве.
СГБ также установила, что он поручил другим злоумышленникам совершить покушение на иностранного гражданина, преподающего английский язык в некоторых районах Азербайджана.
Аскерова задержали и привлекли к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Суд арестовал злоумышленника.
В СГБ также добавили, что задержанный планировал организовать проведение военных учений на территории иностранного государства с участием людей, с которыми он контактировал.