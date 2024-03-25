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В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт - РИА Новости, 25.03.2024
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10:21 25.03.2024 (обновлено: 12:05 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/azerbaydzhan-1935592787.html
В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт
В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт - РИА Новости, 25.03.2024
В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт
В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего убийство главы администрации города Ленкорань, сообщила cлужба госбезопасности республики. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:21
2024-03-25T12:05
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БАКУ, 25 мар — РИА Новости. В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего убийство главы администрации города Ленкорань, сообщила cлужба госбезопасности республики.&quot;В ходе расследования, проведенного СГБ, были выявлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз, проживающий в городе Мурманске Российской Федерации, вступив в сговор с другими лицами, планировал совершить теракт на территории Азербайджана. Было установлено, что Бахруз Аскеров, привлекая к тайной связи лиц, проживающих в различных регионах республики, давал им поручения об организации покушения на жизнь главы исполнительной власти города Ленкорань&quot;, — уточнили в ведомстве.СГБ также установила, что он поручил другим злоумышленникам совершить покушение на иностранного гражданина, преподающего английский язык в некоторых районах Азербайджана.Аскерова задержали и привлекли к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Суд арестовал злоумышленника.В СГБ также добавили, что задержанный планировал организовать проведение военных учений на территории иностранного государства с участием людей, с которыми он контактировал.
https://ria.ru/20240324/erevan-1935492583.html
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в мире, азербайджан, мурманск
В мире, Азербайджан, Мурманск
В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт

Спецслужбы Азербайджана задержали мужчину, планировавшего теракт в стране

© Служба государственной безопасности АзербайджанаБахруз Аскеров
Бахруз Аскеров
© Служба государственной безопасности Азербайджана
Бахруз Аскеров
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 мар — РИА Новости. В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего убийство главы администрации города Ленкорань, сообщила cлужба госбезопасности республики.
«

"В ходе расследования, проведенного СГБ, были выявлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз, проживающий в городе Мурманске Российской Федерации, вступив в сговор с другими лицами, планировал совершить теракт на территории Азербайджана. Было установлено, что Бахруз Аскеров, привлекая к тайной связи лиц, проживающих в различных регионах республики, давал им поручения об организации покушения на жизнь главы исполнительной власти города Ленкорань", — уточнили в ведомстве.

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СГБ также установила, что он поручил другим злоумышленникам совершить покушение на иностранного гражданина, преподающего английский язык в некоторых районах Азербайджана.
Аскерова задержали и привлекли к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Суд арестовал злоумышленника.
В СГБ также добавили, что задержанный планировал организовать проведение военных учений на территории иностранного государства с участием людей, с которыми он контактировал.
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