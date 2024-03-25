https://ria.ru/20240325/azerbaydzhan-1935592787.html

В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт

В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт - РИА Новости, 25.03.2024

В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт

В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего убийство главы администрации города Ленкорань, сообщила cлужба госбезопасности республики. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:21

2024-03-25T10:21

2024-03-25T12:05

в мире

азербайджан

мурманск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935617383_24:0:1500:830_1920x0_80_0_0_3098c6ec383d5a85ae6060bfb1573039.jpg

БАКУ, 25 мар — РИА Новости. В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего убийство главы администрации города Ленкорань, сообщила cлужба госбезопасности республики."В ходе расследования, проведенного СГБ, были выявлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз, проживающий в городе Мурманске Российской Федерации, вступив в сговор с другими лицами, планировал совершить теракт на территории Азербайджана. Было установлено, что Бахруз Аскеров, привлекая к тайной связи лиц, проживающих в различных регионах республики, давал им поручения об организации покушения на жизнь главы исполнительной власти города Ленкорань", — уточнили в ведомстве.СГБ также установила, что он поручил другим злоумышленникам совершить покушение на иностранного гражданина, преподающего английский язык в некоторых районах Азербайджана.Аскерова задержали и привлекли к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Суд арестовал злоумышленника.В СГБ также добавили, что задержанный планировал организовать проведение военных учений на территории иностранного государства с участием людей, с которыми он контактировал.

https://ria.ru/20240324/erevan-1935492583.html

https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html

азербайджан

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, мурманск