https://ria.ru/20240325/avtobusy-1935705448.html

Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов

Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов - РИА Новости, 25.03.2024

Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов

Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:13

2024-03-25T17:13

2024-03-25T17:13

россия

польша

калининградская область

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров, говорится в сообщении Минтранса РФ"Возобновлена работа пунктов пропуска Мамоново (РФ) – Гжехотки (Польша) в штатном режиме... Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров", - отмечается в сообщении Минтранса РФ.С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново – Гжехотки было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней."Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", - добавили в министерстве.В прошлом году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами. С тех пор из Калининградской области со стороны России в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.

https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html

https://ria.ru/20240321/polsha-1934656968.html

россия

польша

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, польша, калининградская область