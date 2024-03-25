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Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов - РИА Новости, 25.03.2024
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17:13 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/avtobusy-1935705448.html
Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов
Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов - РИА Новости, 25.03.2024
Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов
Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:13
2024-03-25T17:13
россия
польша
калининградская область
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров, говорится в сообщении Минтранса РФ"Возобновлена работа пунктов пропуска Мамоново (РФ) – Гжехотки (Польша) в штатном режиме... Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров", - отмечается в сообщении Минтранса РФ.С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново – Гжехотки было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней."Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", - добавили в министерстве.В прошлом году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами. С тех пор из Калининградской области со стороны России в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.
https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html
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россия
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россия, польша, калининградская область
Россия, Польша, Калининградская область
Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов

Между Россией и Польшей возобновилось движение автобусов после забастовки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Мамоново-2 - Гжехотки" на российско-польской границе
Пункт пропуска Мамоново-2 - Гжехотки на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пункт пропуска "Мамоново-2 - Гжехотки" на российско-польской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров, говорится в сообщении Минтранса РФ
"Возобновлена работа пунктов пропуска Мамоново (РФ) – Гжехотки (Польша) в штатном режиме... Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров", - отмечается в сообщении Минтранса РФ.
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С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново – Гжехотки было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней.
"Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", - добавили в министерстве.
В прошлом году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами. С тех пор из Калининградской области со стороны России в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.
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