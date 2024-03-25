https://ria.ru/20240325/avdeevka-1935585502.html
Пушилин анонсировал восстановление жилья в Авдеевке
Пушилин анонсировал восстановление жилья в Авдеевке - РИА Новости, 25.03.2024
Пушилин анонсировал восстановление жилья в Авдеевке
В Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, уже определены 19 первый жилых домов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:54
2024-03-25T09:54
2024-03-25T09:54
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, уже определены 19 первый жилых домов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, работы в Авдеевке были развернуты в ускоренном темпе, потому что большое количество местных жителей пожелали остаться в городе. "На данный момент развернуто два передвижных ФАПа, уже проведен осмотр 87", - рассказал он. Кроме того, сообщил он, местные жители, которые хотят начать трудовую деятельность, будут привлечены к благоустройству улиц города.
https://ria.ru/20240322/avdeevka-1934997429.html
https://ria.ru/20240317/avdeevka-1933840861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин анонсировал восстановление жилья в Авдеевке
Пушилин: в Авдеевке в ближайшее время начнут восстанавливать жилье
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
В Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, уже определены 19 первый жилых домов, сообщил
глава ДНР Денис Пушилин.
"Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, работы в Авдеевке были развернуты в ускоренном темпе, потому что большое количество местных жителей пожелали остаться в городе. "На данный момент развернуто два передвижных ФАПа, уже проведен осмотр 87", - рассказал он.
Кроме того, сообщил он, местные жители, которые хотят начать трудовую деятельность, будут привлечены к благоустройству улиц города.