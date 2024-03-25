https://ria.ru/20240325/atom-1935645709.html

Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети

Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети - РИА Новости, 25.03.2024

Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети

Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома"... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:33

2024-03-25T13:33

2024-03-25T13:33

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855434479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cac37cb94a75dfd301d820cb0698a94.jpg

СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024" Лихачев напомнил, что к 2045 году эта доля должна вырасти до 25%. "Думаю, что никого не будет смущать цифра в треть атомного электричества, которую мы сможем достичь во второй половине текущего столетия", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html

россия

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Кирилл Волков

россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика