https://ria.ru/20240325/atom-1935645709.html
Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети
Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети - РИА Новости, 25.03.2024
Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети
Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома"... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:33
2024-03-25T13:33
2024-03-25T13:33
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024" Лихачев напомнил, что к 2045 году эта доля должна вырасти до 25%. "Думаю, что никого не будет смущать цифра в треть атомного электричества, которую мы сможем достичь во второй половине текущего столетия", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети
Лихачев допустил рост доли атомной энергетики в России после 2050 года до трети
СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
На пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024" Лихачев напомнил, что к 2045 году эта доля должна вырасти до 25%.
"Думаю, что никого не будет смущать цифра в треть атомного электричества, которую мы сможем достичь во второй половине текущего столетия", - сказал Лихачев.