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Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети - РИА Новости, 25.03.2024
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13:33 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/atom-1935645709.html
Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети
Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети - РИА Новости, 25.03.2024
Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети
Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома"... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:33
2024-03-25T13:33
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024" Лихачев напомнил, что к 2045 году эта доля должна вырасти до 25%. "Думаю, что никого не будет смущать цифра в треть атомного электричества, которую мы сможем достичь во второй половине текущего столетия", - сказал Лихачев.
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Доля атомной энергетики в России после 2050 года может вырасти до трети

Лихачев допустил рост доли атомной энергетики в России после 2050 года до трети

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроящиеся градирни Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области
Строящиеся градирни Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строящиеся градирни Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
На пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024" Лихачев напомнил, что к 2045 году эта доля должна вырасти до 25%.
"Думаю, что никого не будет смущать цифра в треть атомного электричества, которую мы сможем достичь во второй половине текущего столетия", - сказал Лихачев.
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Курская АЭС планово завершила работу второго энергоблока
31 января, 11:51
 
РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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