https://ria.ru/20240325/assanov-1935652278.html

Начальник пермской колонии обжаловал арест по делу о взятке

Начальник пермской колонии обжаловал арест по делу о взятке - РИА Новости, 25.03.2024

Начальник пермской колонии обжаловал арест по делу о взятке

Начальник пермской исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов обжаловал арест по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:03

2024-03-25T14:03

2024-03-25T14:59

происшествия

пермь

пермский краевой суд

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ПЕРМЬ, 25 мар - РИА Новости. Начальник пермской исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов обжаловал арест по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. Ранее районный суд избрал Ассанову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 мая, по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По информации регионального СК, начальник пермской колонии №29 с 1 сентября 2022 по 19 марта 2024 года лично и через посредника получил от индивидуального предпринимателя более 1 миллиона рублей в качестве взятки "за совершение действий, входящих в служебные полномочия". "Подана жалоба. Материал сегодня направлен в Пермский краевой суд, который и будет ее рассматривать", - сказали в районном суде. По данным краевого суда, рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения в отношении Ассанова состоится днем 26 марта, материалы переданы судье Наталье Пикулевой.Мужская исправительная колония общего режима №29 находится в Перми на улице Соликамской. С октября 2020 года ее возглавляет Дмитрий Ассанов. В открытых источниках указано, что учреждение рассчитано примерно на 1400 человек.

https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

пермь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермь, пермский краевой суд