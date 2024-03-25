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Начальник пермской колонии обжаловал арест по делу о взятке - РИА Новости, 25.03.2024
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14:03 25.03.2024 (обновлено: 14:59 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/assanov-1935652278.html
Начальник пермской колонии обжаловал арест по делу о взятке
Начальник пермской колонии обжаловал арест по делу о взятке - РИА Новости, 25.03.2024
Начальник пермской колонии обжаловал арест по делу о взятке
Начальник пермской исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов обжаловал арест по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:03
2024-03-25T14:59
происшествия
пермь
пермский краевой суд
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ПЕРМЬ, 25 мар - РИА Новости. Начальник пермской исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов обжаловал арест по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. Ранее районный суд избрал Ассанову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 мая, по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По информации регионального СК, начальник пермской колонии №29 с 1 сентября 2022 по 19 марта 2024 года лично и через посредника получил от индивидуального предпринимателя более 1 миллиона рублей в качестве взятки "за совершение действий, входящих в служебные полномочия". "Подана жалоба. Материал сегодня направлен в Пермский краевой суд, который и будет ее рассматривать", - сказали в районном суде. По данным краевого суда, рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения в отношении Ассанова состоится днем 26 марта, материалы переданы судье Наталье Пикулевой.Мужская исправительная колония общего режима №29 находится в Перми на улице Соликамской. С октября 2020 года ее возглавляет Дмитрий Ассанов. В открытых источниках указано, что учреждение рассчитано примерно на 1400 человек.
https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html
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происшествия, пермь, пермский краевой суд
Происшествия, Пермь, Пермский краевой суд
Начальник пермской колонии обжаловал арест по делу о взятке

Начальник пермской колонии №29 Ассанов обжаловал арест по делу о взятке

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ПЕРМЬ, 25 мар - РИА Новости. Начальник пермской исправительной колонии №29 Дмитрий Ассанов обжаловал арест по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде.
Ранее районный суд избрал Ассанову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 мая, по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По информации регионального СК, начальник пермской колонии №29 с 1 сентября 2022 по 19 марта 2024 года лично и через посредника получил от индивидуального предпринимателя более 1 миллиона рублей в качестве взятки "за совершение действий, входящих в служебные полномочия".
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"Подана жалоба. Материал сегодня направлен в Пермский краевой суд, который и будет ее рассматривать", - сказали в районном суде.
По данным краевого суда, рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения в отношении Ассанова состоится днем 26 марта, материалы переданы судье Наталье Пикулевой.
Мужская исправительная колония общего режима №29 находится в Перми на улице Соликамской. С октября 2020 года ее возглавляет Дмитрий Ассанов. В открытых источниках указано, что учреждение рассчитано примерно на 1400 человек.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов, во время оглашения приговора в зале Измайловского суда Москвы. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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