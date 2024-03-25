Рейтинг@Mail.ru
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировал электрический аспиратор - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/aspirator-1935531676.html
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировал электрический аспиратор
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировал электрический аспиратор - РИА Новости, 25.03.2024
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировал электрический аспиратор
Предприятие, локализовавшее производство медизделий в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработало портативный электрический аспиратор, его... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:13
2024-03-25T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935531100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_daf35239094390311c5b4561876d57f3.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предприятие, локализовавшее производство медизделий в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработало портативный электрический аспиратор, его можно применять для оказания скорой и реанимационной помощи, заявил в понедельник министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает изделия для оказания первой и скорой медицинской помощи. По итогам прошлого года предприятие вложило в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 30 млн рублей. Кроме того, компания подготовила к серийному выпуску свыше 5 инновационных продуктов, в том числе модернизированную версию оранжевого чемодана-укладки для врачей скорой помощи. Среди разработок, которые в прошлом году внесли в государственный реестр медизделий, портативный электрический аспиратор", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что производство первой крупной партии данного аппарата завершат в марте текущего года.Отмечается, что данное медустройство применяют для санации верхних дыхательных путей при попадании в организм большого количества жидкости или инородного тела. Возможно также применение в акушерстве и реаниматологии.В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что с момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2018 году предприятие разработало и запустило в серийное производство более 40 медизделий. Из них выше 10 вошли в оснащение столичных машин скорой помощи.Как отмечают разрабочики, аппарат работает от внешней сети, а также от внутреннего источника питания.По словам замгендиректора предприятия Константина Невского, массовое оснащение машин скорой помощи запланировано на середину и конец текущего года.ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Кроме того, ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщал, что город предоставил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компании, которая специализируется на производстве конденсаторов.
https://ria.ru/20240320/tekhnopolis-1934451211.html
https://ria.ru/20240321/rezident-1934573020.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935531100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5678efa25390c92443998a6611f4c457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировал электрический аспиратор

© Пресс-служба ДИПППортативный электрический аспиратор, разработанный предприятием "Технополис Москва"
Портативный электрический аспиратор, разработанный предприятием Технополис Москва
© Пресс-служба ДИПП
Портативный электрический аспиратор, разработанный предприятием "Технополис Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предприятие, локализовавшее производство медизделий в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработало портативный электрический аспиратор, его можно применять для оказания скорой и реанимационной помощи, заявил в понедельник министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает изделия для оказания первой и скорой медицинской помощи. По итогам прошлого года предприятие вложило в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 30 млн рублей. Кроме того, компания подготовила к серийному выпуску свыше 5 инновационных продуктов, в том числе модернизированную версию оранжевого чемодана-укладки для врачей скорой помощи. Среди разработок, которые в прошлом году внесли в государственный реестр медизделий, портативный электрический аспиратор", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Более 100 представителей технопарков РФ и ОЭЗ посетили Технополис Москву - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Более 100 представителей технопарков РФ и ОЭЗ посетили "Технополис Москву"
20 марта, 14:16
Он добавил, что производство первой крупной партии данного аппарата завершат в марте текущего года.
Отмечается, что данное медустройство применяют для санации верхних дыхательных путей при попадании в организм большого количества жидкости или инородного тела. Возможно также применение в акушерстве и реаниматологии.
В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что с момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2018 году предприятие разработало и запустило в серийное производство более 40 медизделий. Из них выше 10 вошли в оснащение столичных машин скорой помощи.
Как отмечают разрабочики, аппарат работает от внешней сети, а также от внутреннего источника питания.
По словам замгендиректора предприятия Константина Невского, массовое оснащение машин скорой помощи запланировано на середину и конец текущего года.
ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Кроме того, ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Овчинский сообщал, что город предоставил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компании, которая специализируется на производстве конденсаторов.
Производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ Технополис Москва
Производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
21 марта, 07:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала