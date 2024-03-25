https://ria.ru/20240325/aspirator-1935531676.html
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировал электрический аспиратор
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировал электрический аспиратор - РИА Новости, 25.03.2024
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировал электрический аспиратор
Предприятие, локализовавшее производство медизделий в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработало портативный электрический аспиратор, его... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:13
2024-03-25T07:13
2024-03-25T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предприятие, локализовавшее производство медизделий в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработало портативный электрический аспиратор, его можно применять для оказания скорой и реанимационной помощи, заявил в понедельник министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает изделия для оказания первой и скорой медицинской помощи. По итогам прошлого года предприятие вложило в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 30 млн рублей. Кроме того, компания подготовила к серийному выпуску свыше 5 инновационных продуктов, в том числе модернизированную версию оранжевого чемодана-укладки для врачей скорой помощи. Среди разработок, которые в прошлом году внесли в государственный реестр медизделий, портативный электрический аспиратор", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что производство первой крупной партии данного аппарата завершат в марте текущего года.Отмечается, что данное медустройство применяют для санации верхних дыхательных путей при попадании в организм большого количества жидкости или инородного тела. Возможно также применение в акушерстве и реаниматологии.В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что с момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2018 году предприятие разработало и запустило в серийное производство более 40 медизделий. Из них выше 10 вошли в оснащение столичных машин скорой помощи.Как отмечают разрабочики, аппарат работает от внешней сети, а также от внутреннего источника питания.По словам замгендиректора предприятия Константина Невского, массовое оснащение машин скорой помощи запланировано на середину и конец текущего года.ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Кроме того, ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщал, что город предоставил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компании, которая специализируется на производстве конденсаторов.
https://ria.ru/20240320/tekhnopolis-1934451211.html
https://ria.ru/20240321/rezident-1934573020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предприятие, локализовавшее производство медизделий в особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработало портативный электрический аспиратор, его можно применять для оказания скорой и реанимационной помощи, заявил в понедельник министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает изделия для оказания первой и скорой медицинской помощи. По итогам прошлого года предприятие вложило в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 30 млн рублей. Кроме того, компания подготовила к серийному выпуску свыше 5 инновационных продуктов, в том числе модернизированную версию оранжевого чемодана-укладки для врачей скорой помощи. Среди разработок, которые в прошлом году внесли в государственный реестр медизделий, портативный электрический аспиратор", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что производство первой крупной партии данного аппарата завершат в марте текущего года.
Отмечается, что данное медустройство применяют для санации верхних дыхательных путей при попадании в организм большого количества жидкости или инородного тела. Возможно также применение в акушерстве и реаниматологии.
В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
заявил, что с момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2018 году предприятие разработало и запустило в серийное производство более 40 медизделий. Из них выше 10 вошли в оснащение столичных машин скорой помощи.
Как отмечают разрабочики, аппарат работает от внешней сети, а также от внутреннего источника питания.
По словам замгендиректора предприятия Константина Невского, массовое оснащение машин скорой помощи запланировано на середину и конец текущего года.
ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем
", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Кроме того, ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Овчинский сообщал, что город предоставил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компании, которая специализируется на производстве конденсаторов.