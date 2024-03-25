Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок
Арестованный по делу "Крокуса" Диловар Исломов привлекался за хищение шоколадок
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДиловар Исломов в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Диловар Исломов в суде
РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1000 рублей за хищение шоколадок, следует из постановления Центрального районного суда Твери.
Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). В понедельник тот же суд арестовал отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов. По данным СК РФ, Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара.
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
На сайте Центрального районного суда Твери опубликовано постановление от апреля 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.27 КоАП (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей) в отношении Диловара Исроиловича Исломова.
Установлено, что он похитил в магазине "Пятерочка" в Твери "шоколад молочный "Милка" с шоколадно-молочной начинкой весом 300 гр., в количестве 2 шт., общей стоимостью 191 рубль 00 копеек; шоколад "Риттер спорт" цельный лесной орех весом 100 гр. в количестве 2 шт., общей стоимостью 159 рублей 96 копеек". Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.