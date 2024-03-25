Рейтинг@Mail.ru
Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:51 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/arestovannyy-1935776325.html
Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок
Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок - РИА Новости, 25.03.2024
Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок
Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1000 рублей за хищение шоколадок,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:51
2024-03-25T22:51
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
тверь
россия
крокус
осаго
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935718473_204:0:1076:491_1920x0_80_0_0_ea8fd1c316561f7a018316d05639abca.jpg
РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1000 рублей за хищение шоколадок, следует из постановления Центрального районного суда Твери. Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). В понедельник тот же суд арестовал отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов. По данным СК РФ, Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара. На сайте Центрального районного суда Твери опубликовано постановление от апреля 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.27 КоАП (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей) в отношении Диловара Исроиловича Исломова. Установлено, что он похитил в магазине "Пятерочка" в Твери "шоколад молочный "Милка" с шоколадно-молочной начинкой весом 300 гр., в количестве 2 шт., общей стоимостью 191 рубль 00 копеек; шоколад "Риттер спорт" цельный лесной орех весом 100 гр. в количестве 2 шт., общей стоимостью 159 рублей 96 копеек". Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html
https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935718473_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e96522da0378256388cc6079ce5fa163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, россия, крокус, осаго, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Тверь, Россия, Крокус, ОСАГО, Следственный комитет России (СК РФ)
Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок

Арестованный по делу "Крокуса" Диловар Исломов привлекался за хищение шоколадок

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДиловар Исломов в суде
Диловар Исломов в суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Диловар Исломов в суде
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1000 рублей за хищение шоколадок, следует из постановления Центрального районного суда Твери.
Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). В понедельник тот же суд арестовал отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов. По данным СК РФ, Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара.
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
На сайте Центрального районного суда Твери опубликовано постановление от апреля 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.27 КоАП (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей) в отношении Диловара Исроиловича Исломова.
Установлено, что он похитил в магазине "Пятерочка" в Твери "шоколад молочный "Милка" с шоколадно-молочной начинкой весом 300 гр., в количестве 2 шт., общей стоимостью 191 рубль 00 копеек; шоколад "Риттер спорт" цельный лесной орех весом 100 гр. в количестве 2 шт., общей стоимостью 159 рублей 96 копеек". Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Медведев выступил за ликвидацию причастных к теракту в "Крокусе"
Вчера, 12:50
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТверьРоссияКрокусОСАГОСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала