https://ria.ru/20240325/arestovannyy-1935776325.html

Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок

Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок - РИА Новости, 25.03.2024

Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок

Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1000 рублей за хищение шоколадок,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:51

2024-03-25T22:51

2024-03-25T22:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

тверь

россия

крокус

осаго

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1000 рублей за хищение шоколадок, следует из постановления Центрального районного суда Твери. Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). В понедельник тот же суд арестовал отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов. По данным СК РФ, Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара. На сайте Центрального районного суда Твери опубликовано постановление от апреля 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.27 КоАП (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей) в отношении Диловара Исроиловича Исломова. Установлено, что он похитил в магазине "Пятерочка" в Твери "шоколад молочный "Милка" с шоколадно-молочной начинкой весом 300 гр., в количестве 2 шт., общей стоимостью 191 рубль 00 копеек; шоколад "Риттер спорт" цельный лесной орех весом 100 гр. в количестве 2 шт., общей стоимостью 159 рублей 96 копеек". Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

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происшествия, тверь, россия, крокус, осаго, следственный комитет россии (ск рф)