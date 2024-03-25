https://ria.ru/20240325/arest-1935730179.html

Суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Диловара Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:33

2024-03-25T18:33

2024-03-25T18:43

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

москва

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Диловара Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Диловара Исломова меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - огласила решение судья.Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.В понедельник в этот же суд поступило ходатайство следствия об аресте ещё трёх фигурантов дела: родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, крокус, москва, россия, крокус сити холл