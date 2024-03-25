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Суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Диловара Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:33
2024-03-25T18:33
2024-03-25T18:43
теракт в "крокус сити холле"
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крокус
москва
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крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Диловара Исломова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Диловара Исломова меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - огласила решение судья.Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.В понедельник в этот же суд поступило ходатайство следствия об аресте ещё трёх фигурантов дела: родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых.
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РИА Новости
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, Москва, Россия, Крокус Сити Холл
Суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Пятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов арестован до 22 мая