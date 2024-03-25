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В Новосибирске задержали пытавшихся поджечь магазины товаров для военных
В Новосибирске задержали пытавшихся поджечь магазины товаров для военных - РИА Новости, 25.03.2024
В Новосибирске задержали пытавшихся поджечь магазины товаров для военных
Подозреваемые в попытках поджогов магазинов товаров для военнослужащих в Новосибирске, совершенных ночью 23 марта, задержаны, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:26
2024-03-25T10:26
2024-03-25T10:26
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НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Подозреваемые в попытках поджогов магазинов товаров для военнослужащих в Новосибирске, совершенных ночью 23 марта, задержаны, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. Ранее на оперативном совещании в областном правительстве глава ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что неизвестные в Новосибирске ночью в минувшую субботу попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих. По его словам, пострадавших нет, распространение горения внутри помещений не произошло. "Подозреваемые в совершении противоправных действий задержаны проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Возбуждены уголовные дела", - сообщила представитель ГУМВД, не уточнив других подробностей. Сколько подозреваемых, пока неизвестно.
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Происшествия, Новосибирск, Виктор Орлов, Новосибирская область, Россия
В Новосибирске задержали пытавшихся поджечь магазины товаров для военных
В Новосибирске задержали пытавшихся поджечь магазины товаров для военнослужащих