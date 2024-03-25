https://ria.ru/20240325/arest-1935596196.html

В Новосибирске задержали пытавшихся поджечь магазины товаров для военных

В Новосибирске задержали пытавшихся поджечь магазины товаров для военных - РИА Новости, 25.03.2024

В Новосибирске задержали пытавшихся поджечь магазины товаров для военных

Подозреваемые в попытках поджогов магазинов товаров для военнослужащих в Новосибирске, совершенных ночью 23 марта, задержаны, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:26

2024-03-25T10:26

2024-03-25T10:26

происшествия

новосибирск

виктор орлов

новосибирская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Подозреваемые в попытках поджогов магазинов товаров для военнослужащих в Новосибирске, совершенных ночью 23 марта, задержаны, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. Ранее на оперативном совещании в областном правительстве глава ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что неизвестные в Новосибирске ночью в минувшую субботу попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих. По его словам, пострадавших нет, распространение горения внутри помещений не произошло. "Подозреваемые в совершении противоправных действий задержаны проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Возбуждены уголовные дела", - сообщила представитель ГУМВД, не уточнив других подробностей. Сколько подозреваемых, пока неизвестно.

https://ria.ru/20240322/arest-1935023670.html

новосибирск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, виктор орлов, новосибирская область, россия