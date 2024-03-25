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Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:52 25.03.2024 (обновлено: 00:57 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/arest-1935556483.html
Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме
Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:52
2024-03-25T00:57
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Такое решение судья принял по ходатайству следователя, который настаивал на обеспечении безопасности участников процесса."Суд постановил: провести судебное заседание в закрытом режиме", - решил судья.В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
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москва, крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус, Происшествия
Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме

Арест четвертого обвиняемого в теракте Файзова рассмотрят в закрытом режиме

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Такое решение судья принял по ходатайству следователя, который настаивал на обеспечении безопасности участников процесса.
"Суд постановил: провести судебное заседание в закрытом режиме", - решил судья.
В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваКрокусПроисшествия
 
 
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