https://ria.ru/20240325/arest-1935556483.html

Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме

Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024

Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:52

2024-03-25T00:52

2024-03-25T00:57

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Такое решение судья принял по ходатайству следователя, который настаивал на обеспечении безопасности участников процесса."Суд постановил: провести судебное заседание в закрытом режиме", - решил судья.В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, крокус, происшествия