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Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме
Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме
Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:52
2024-03-25T00:52
2024-03-25T00:57
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Такое решение судья принял по ходатайству следователя, который настаивал на обеспечении безопасности участников процесса."Суд постановил: провести судебное заседание в закрытом режиме", - решил судья.В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
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москва, крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус, Происшествия
Вопрос об аресте четвертого обвиняемого в теракте изучат в закрытом режиме
Арест четвертого обвиняемого в теракте Файзова рассмотрят в закрытом режиме
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Такое решение судья принял по ходатайству следователя, который настаивал на обеспечении безопасности участников процесса.
"Суд постановил: провести судебное заседание в закрытом режиме", - решил судья.
В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
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