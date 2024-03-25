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Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:24 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/arest-1935553455.html
Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме
Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:24
2024-03-25T00:24
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус
елена ленская
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Соответствующее ходатайство заявил следователь, объяснив это необходимостью уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская.
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москва, крокус, елена ленская, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус, Елена Ленская, Происшествия
Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме

Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее ходатайство заявил следователь, объяснив это необходимостью уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса.
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Рачабализода Саидакрами Муродали - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину
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"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваКрокусЕлена ЛенскаяПроисшествия
 
 
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