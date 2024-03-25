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Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме
Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:24
2024-03-25T00:24
2024-03-25T00:24
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус
елена ленская
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Соответствующее ходатайство заявил следователь, объяснив это необходимостью уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская.
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москва, крокус, елена ленская, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус, Елена Ленская, Происшествия
Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме
Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" рассмотрят в закрытом режиме