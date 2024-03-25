https://ria.ru/20240325/arest-1935553455.html

Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме

Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024

Арест третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" изучат в закрытом режиме

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:24

2024-03-25T00:24

2024-03-25T00:24

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус

елена ленская

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Соответствующее ходатайство заявил следователь, объяснив это необходимостью уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская.

https://ria.ru/20240324/krokus-1935550808.html

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москва, крокус, елена ленская, происшествия