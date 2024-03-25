https://ria.ru/20240325/advokaty-1935663315.html

Обвиняемых в теракте в "Крокусе" защищали адвокаты по назначению

Обвиняемых в теракте в "Крокусе" защищали адвокаты по назначению - РИА Новости, 25.03.2024

Обвиняемых в теракте в "Крокусе" защищали адвокаты по назначению

Четверых обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле", арестованных до 22 мая, защищали адвокаты по назначению - привлеченные судом юристы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:41

2024-03-25T14:41

2024-03-25T14:44

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

крокус

происшествия

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четверых обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле", арестованных до 22 мая, защищали адвокаты по назначению - привлеченные судом юристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.Басманный суд Москвы в ночь на понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы."Защиту обвиняемых осуществляли адвокаты по назначению", - сказал собеседник агентства.Как указано в 48-й статье Конституции РФ, каждому гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь. Как правило, с момента задержания обвиняемые или их родственники находят адвоката по соглашению, чтобы тот представлял их интересы в суде. В противном случае суд назначает обвиняемым адвоката самостоятельно.Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крокус сити холл, крокус, происшествия, басманный суд г. москвы