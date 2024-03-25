Обвиняемых в теракте в "Крокусе" защищали адвокаты по назначению

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четверых обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле", арестованных до 22 мая, защищали адвокаты по назначению - привлеченные судом юристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.Басманный суд Москвы в ночь на понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы."Защиту обвиняемых осуществляли адвокаты по назначению", - сказал собеседник агентства.Как указано в 48-й статье Конституции РФ, каждому гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь. Как правило, с момента задержания обвиняемые или их родственники находят адвоката по соглашению, чтобы тот представлял их интересы в суде. В противном случае суд назначает обвиняемым адвоката самостоятельно.Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек.
Сотрудники правоохранительных органов в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четверых обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле", арестованных до 22 мая, защищали адвокаты по назначению - привлеченные судом юристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Басманный суд Москвы в ночь на понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
"Защиту обвиняемых осуществляли адвокаты по назначению", - сказал собеседник агентства.
Как указано в 48-й статье Конституции РФ, каждому гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь. Как правило, с момента задержания обвиняемые или их родственники находят адвоката по соглашению, чтобы тот представлял их интересы в суде. В противном случае суд назначает обвиняемым адвоката самостоятельно.
Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.