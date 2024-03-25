https://ria.ru/20240325/abrams-1935569559.html

"Добро пожаловать": танкисты подтвердили готовность к встречам с Abrams

"Добро пожаловать": танкисты подтвердили готовность к встречам с Abrams - РИА Новости, 25.03.2024

"Добро пожаловать": танкисты подтвердили готовность к встречам с Abrams

Российские танкисты группировки войск "Днепр", действующие на херсонском направлении в зоне спецоперации, рассказали РИА Новости, что готовы ко встрече на поле... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T06:37

2024-03-25T06:37

2024-03-25T06:38

специальная военная операция на украине

днепр (город)

нато

т-72б3

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мар - РИА Новости. Российские танкисты группировки войск "Днепр", действующие на херсонском направлении в зоне спецоперации, рассказали РИА Новости, что готовы ко встрече на поле боя с танками производства стран НАТО. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой экипажа Т-72Б3 на передовой. Российские бойцы с уверенностью говорят, что их танк намного лучше любого западного. "Маневренность, орудие и броня улучшенная. То есть наши танки готовы выдержать их выстрел, но наши выстрелы не каждый западный может выдержать… Нам показывали все слабые места западных и европейских танков. Мы их знаем – куда, как и зачем", – сказал командир экипажа с позывным "Шахтер". Механик-водитель Т-72Б3 с позывным "Витязь" добавил, что экипаж отрабатывал и прямые бои с танками Abrams и Leopard. "По-моему, Т-72Б3 уже доказал, что для него Leopard – это не проблема", - отметил он. "Пускай приезжают, мы их ждем здесь. И французов, и американцев - всех. Добро пожаловать", – сказал наводчик-оператор с позывным "Артист". Сейчас экипаж работает по противнику на правом берегу Днепра с закрытых огневых позиций. Бойцы получают от разведчиков координаты целей и наносят по ним удары. После выстрела машина быстро меняет дислокацию. В процессе работы экипаж может получить свежие корректировки и оперативно нанести огневое поражение живой силе противника или отработать по плавсредствам украинских диверсантов, переправляющимся с правого на левый берег Днепра. "Противник предпринимает, конечно, попытки прорыва на левый берег, но его тут же останавливают", - пояснил "Шахтер". По словам российских танкистов, сейчас наиболее серьезную опасность для них представляют украинские беспилотники – ударные "Баба Яга" и FPV, которые "как рой пчел постоянно кружат по небу". "В основном они – самая такая пакость для нас", - отметил "Шахтер". Однако он отметил, что противостоять беспилотникам они научились. "Есть портативные средства РЭБ, защита противодронная то есть. И тут также защита "Контакт-1", - добавил командир. Прилеты вражеских дронов-камикадзе по корпусу боевой машины происходят довольно часто. После очередного боевого задания на корпусе танка можно обнаружить обломки дрона-камикадзе противника. Экипаж рассказал, что до автоматизма отработал схему действий при встрече с вражеским беспилотником. "Включаем "глушилку". Вот у нас на танке она сзади установлена. Включаем глушилку - и он нас не видит", - сказал "Артист".

https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html

https://ria.ru/20240315/abrams-1933316530.html

https://ria.ru/20240311/abrams-1932318252.html

https://ria.ru/20240308/tanki-1931877141.html

днепр (город)

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днепр (город), нато, т-72б3