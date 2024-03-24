https://ria.ru/20240324/zony-1935520237.html

"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 24.03.2024

"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:52

2024-03-24T19:52

2024-03-24T19:52

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Больше не будет украинского государства. <…> Все, кто говорил о необходимости дать ВСУ дальнобойное оружие, будут виноваты в этом. Как уже говорил Владимир Путин, на этой территории будут созданы буферные зоны. Их размеры будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь лучшие западные ракеты", — спрогнозировал эксперт.Как отметил Риттер, Украина могла бы продолжить существовать, если бы Запад не стремился вооружить ее своими смертоносными ударными системами.Ранее российский президент сообщил, что демилитаризованная зона на Украине должна пройти таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов. В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о санитарной зоне в соседней стране, заявил, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные рубежи "страны 404".

https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935511036.html

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