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"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 24.03.2024
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19:52 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/zony-1935520237.html
"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 24.03.2024
"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:52
2024-03-24T19:52
в мире
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
дмитрий медведев
львов
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Больше не будет украинского государства. &lt;…&gt; Все, кто говорил о необходимости дать ВСУ дальнобойное оружие, будут виноваты в этом. Как уже говорил Владимир Путин, на этой территории будут созданы буферные зоны. Их размеры будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь лучшие западные ракеты", — спрогнозировал эксперт.Как отметил Риттер, Украина могла бы продолжить существовать, если бы Запад не стремился вооружить ее своими смертоносными ударными системами.Ранее российский президент сообщил, что демилитаризованная зона на Украине должна пройти таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов. В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о санитарной зоне в соседней стране, заявил, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные рубежи "страны 404".
https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html
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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, дмитрий медведев, львов, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Львов, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

Экс-разведчик США Риттер: на Украине появятся буферные зоны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Больше не будет украинского государства. <…> Все, кто говорил о необходимости дать ВСУ дальнобойное оружие, будут виноваты в этом. Как уже говорил Владимир Путин, на этой территории будут созданы буферные зоны. Их размеры будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь лучшие западные ракеты", — спрогнозировал эксперт.
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Как отметил Риттер, Украина могла бы продолжить существовать, если бы Запад не стремился вооружить ее своими смертоносными ударными системами.
Ранее российский президент сообщил, что демилитаризованная зона на Украине должна пройти таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов. В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о санитарной зоне в соседней стране, заявил, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные рубежи "страны 404".
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В миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинДмитрий МедведевЛьвовВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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