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В Совфеде призвали к созданию санитарной зоны на Одесском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/zona-1935452891.html
В Совфеде призвали к созданию санитарной зоны на Одесском направлении
В Совфеде призвали к созданию санитарной зоны на Одесском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
В Совфеде призвали к созданию санитарной зоны на Одесском направлении
Никакие переговоры с Украиной и ее хозяевами на данном этапе не сработают, единственным способом снижения градуса военного противостояния сейчас является только РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:29
2024-03-24T12:29
специальная военная операция на украине
ольга ковитиди
россия
украина
одесская область
франция
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Никакие переговоры с Украиной и ее хозяевами на данном этапе не сработают, единственным способом снижения градуса военного противостояния сейчас является только максимальное поднятие планки военного конфликта, в том числе активное наступление и создание "санитарной зоны" на одесском направлении, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. "Учитывая активизацию противника, участившиеся ракетные атаки на Крымском направлении, угрозы поставок немецких ракет Taurus для разрушения Крымского моста и ударов вглубь российской территории, принимая во внимание озвученный президентом Франции (Эммануэлем) Макроном план высадки французского военного контингента в Одесской области актуализируется необходимость активного наступления и создание "санитарной зоны" в Одесском направлении", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что остановить нарастающий градус напряжения, навязываемый нам противником, может лишь "перехват Россией стратегической инициативы и реактивное ускорение". Никакие переговорные процессы на данном этапе уже не сработают, добавила она. "Как это ни странно, но единственным способом снижения градуса военного противостояния является максимальное поднятие планки эскалации военного конфликта и полный захват стратегической инициативы", - пояснила Ковитиди. По словам политика, на фоне лидирующего положения ВС РФ на фронте и очевидного там тактического преимущества РФ, "у России есть реальная возможность подчинить себе ситуацию". "У противника нет шансов. Народ един, общенародный лидер силен, воевать за это время мы научились очень серьезно. Победа будет за нами. Однозначно. Ведь зверства, творимые врагами России, необходимо срочно прекратить, и Россия с этим справится", - резюмировала парламентарий.
https://ria.ru/20240222/odessa-1928898854.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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ольга ковитиди, россия, украина, одесская область, франция
Специальная военная операция на Украине, Ольга Ковитиди, Россия, Украина, Одесская область, Франция
В Совфеде призвали к созданию санитарной зоны на Одесском направлении

Ковитиди призвала к наступлению и созданию санитарной зоны в направлении Одессы

© Фото : пресс-служба Ольги КовитидиЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : пресс-служба Ольги Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Никакие переговоры с Украиной и ее хозяевами на данном этапе не сработают, единственным способом снижения градуса военного противостояния сейчас является только максимальное поднятие планки военного конфликта, в том числе активное наступление и создание "санитарной зоны" на одесском направлении, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"Учитывая активизацию противника, участившиеся ракетные атаки на Крымском направлении, угрозы поставок немецких ракет Taurus для разрушения Крымского моста и ударов вглубь российской территории, принимая во внимание озвученный президентом Франции (Эммануэлем) Макроном план высадки французского военного контингента в Одесской области актуализируется необходимость активного наступления и создание "санитарной зоны" в Одесском направлении", - сказала Ковитиди.
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Сенатор отметила, что остановить нарастающий градус напряжения, навязываемый нам противником, может лишь "перехват Россией стратегической инициативы и реактивное ускорение". Никакие переговорные процессы на данном этапе уже не сработают, добавила она.
"Как это ни странно, но единственным способом снижения градуса военного противостояния является максимальное поднятие планки эскалации военного конфликта и полный захват стратегической инициативы", - пояснила Ковитиди.
По словам политика, на фоне лидирующего положения ВС РФ на фронте и очевидного там тактического преимущества РФ, "у России есть реальная возможность подчинить себе ситуацию".
"У противника нет шансов. Народ един, общенародный лидер силен, воевать за это время мы научились очень серьезно. Победа будет за нами. Однозначно. Ведь зверства, творимые врагами России, необходимо срочно прекратить, и Россия с этим справится", - резюмировала парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеОльга КовитидиРоссияУкраинаОдесская областьФранция
 
 
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