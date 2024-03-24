https://ria.ru/20240324/zasedanie-1935537751.html

Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе"

Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе"

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле", передает... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:17

2024-03-24T22:17

2024-03-24T22:33

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

эммануэль макрон

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию французского президента. "Эммануэль Макрон будет председательствовать в воскресенье вечером в Елисейском дворце на совете обороны по вопросу "теракта в Москве и его последствий", - пишет агентство. Отмечается, что заседание началось в 19.30 по Парижу (21.30 мск). Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935529070.html

https://ria.ru/20240324/khudozhnik-1935533614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)