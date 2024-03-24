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Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:17 24.03.2024 (обновлено: 22:33 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/zasedanie-1935537751.html
Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе"
Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе"
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле", передает... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:17
2024-03-24T22:33
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
украина
эммануэль макрон
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию французского президента. "Эммануэль Макрон будет председательствовать в воскресенье вечером в Елисейском дворце на совете обороны по вопросу "теракта в Москве и его последствий", - пишет агентство. Отмечается, что заседание началось в 19.30 по Парижу (21.30 мск). Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935529070.html
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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе"

АФП: Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в подмосковном "Крокус сити холле", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию французского президента.
«
"Эммануэль Макрон будет председательствовать в воскресенье вечером в Елисейском дворце на совете обороны по вопросу "теракта в Москве и его последствий", - пишет агентство.
Спасатели МЧС России продолжают разбор завалов в Крокусе
Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе"
Вчера, 20:58
Отмечается, что заседание началось в 19.30 по Парижу (21.30 мск).
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Японский художник опубликовал работу, посвященную теракту в "Крокусе"
Вчера, 21:42
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияУкраинаЭммануэль МакронМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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